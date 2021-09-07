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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خبراء: احذر تحميل ويندوز 11 الآن لهذه الأسباب

خبراء: احذر تحميل
خبراء: احذر تحميل ويندوز 11 الآن لهذه الأسباب

تقترب شركة مايكروسوفت الأمريكية من إطلاق نظام تشغيلها الأحدث Windows 11 ويندوز 11 حيث سيتم إطلاقه بشكل بشكل رسمي يوم 5 أكتوبر القادم، ومع انتظار المستخدمين وتجربتهم للنسخ التجريبية الخاصة بالويندوز والتي قد تطلقها الشركة في بعض الأحيان إلا أنه قد يكون ما يقومون بتجربته هو فخ لاختراقهم والاحتيال على بياناتهم.    


وبحسب موقع Tech Radar فإن عدد من الباحثين في مجال الأمن السيبراني قد كشف أن هناك عملية اختراق واحتيال واسعة تستهدف المستخدمين من خلال تحميل النسخ الخاصة والتجريبية  لويندوز 11

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ونظر المحللون في شركة Anomali للأمن السيبراني في ستة مستندات Microsoft Word الخاصة بويندوز 11 والتي خدعت جميع المستخدمين لتنزيل باب خلفي لجافا سكريبت يمكن استخدامه بعد ذلك من قبل الهاكرز لتسليم أي حمولة ضارة.  


وفقًا للتقرير ، فإنه عند الفتح ، تُظهر المستندات صور النسخة الخاصة بويندوز 11 مع نص يشير إلى أن المستند قد تم إنشاؤه باستخدام نظام التشغيل الأحدث ، والذي لا يمكن عرضه بسبب مشكلة التوافق. 


وهذه النسخة تكون لخداع المستخدمين باتباع الإرشادات المذكورة لتمكين الرابط على تثبيت الباب الخلفي، والقيام باختراق المستخدمين.

 

ويكشف تحليل الشفرة الخبيثة أنها مُبهمة وعلى الرغم من أن الباحثين تمكنوا من حلها للكشف عن الخداع، إلا أن كل من يقوم يتم اختراقه على الفور وتسريب بياناته.  
 

ويندوز 11 مستخدمي ويندوز 11 مايكروسوفت اختراق احتيال تحميل ويندوز 11

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