عوض تاج الدين لـ صدي البلد: حالات الكورونا في تزايد والوضع مستقر.. ولدينا وفرة بأسرة الرعاية .. و15 مليون مواطن تلقوا اللقاح

مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية لـ صدي البلد : -

حالات الكورونا في تزايد والوضع مستقر

هناك أماكن خالية في اسرة الرعاية والأسرة العادية

تطعيم 15 مليون مواطن حتي الآن

تطعيم الفئات العمرية أقل من 18 عام قريباً ووفقاً للدراسات

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين ، مستشاررئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية ، إن هناك زيادة في منحني إصابات كورونا خلال الفترة الحالية ، ولكن أغلب الحالات التي تم تسجيها مابين بسيطة ومتوسطة .

وأضاف مستشار الرئيس في تصريحات خاصة لـ " موقع صدي البلد الإخباري " أن هناك توافر في أسرة المستشفيات سواء العادية أو الرعاية المركزة الخاصة بمرضي الكورونا ، موضحاً أن معني الوصول الي ذروة الموجة " الوصول الي عدد ثابت من الإصابات لمدة عدد من الأيام وبعدها يبدأ منحي الإصابات في الإنخفاض المستمر.

وأكد أن هناك توافر لعدد كبير من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ، والتي تتسم بالتنوع ، لافتاً إلي أن كافة اللقاحات المستخدمة في مصر آمنة للغاية وذات فاعلية ، موضحاً أن كلمة السر في عبور اي تلك الموجة أولا اللقاح وبالتوزازي معه تطبيق الإجراءت الإحترازية .

وقال الدكتور محمد عوض تاج الدين ، مستشاررئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية ، إجمالي عدد المواطنين ممن تلقوا لقاح كورونا حتي الآن قائلاً : وصلنا الي مايقرب من 15 مليون مواطن حصلوا علي اللقاحات المختلفة مشيراً إلي ان هناك توافر في اللقاحات المختلفة بكافة المراكز المنتشرة علي مستوي الجمهورية .

وأضاف أن العمل يتم علي قدم وساق للإنتهاء من تطعيم كافة طلبة الجامعات والعاملين بها قبل بدء العام الجامعي الجديد ، كما أن هناك تقدم كبير في تطعيم العاملين في وزارة التربية والتعليم من كافة أفراد المنظومة التعليمة من الفئات العمرية المستهدقة .

وكشف تاج الدين ، عن الخطة المستقبلية لتطعيم الفئات أقل من 18 عاماً قائلاً : الآن يتم التركيز علي تطعيم الفئات العمرية من 18 عاماً فأكثر وعقب الإنتهاء من تطعيم تلك الفئة سيتم تطعيم الفئات الأقلعمراً وفقاص لما توصي به الدراسات والأبحاث العالمية ، مضيفا أن هناك تقدم كبير في عملية تطعيم المواطنين ولاسيما مع تدفق اللقاحات المتنوعة الي مصر وأخرها استقبال مليون 600 جرعة من لقاح فايزر ، وكذلك شحنة أخري من لقاح استرازينكا .

تصريحات سابقة لمستشار الرئيس

قال مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، إن مصر بها كميات كبيرة من اللقاحات تكفي لتطعيم طلاب الجامعات بالكامل".

وأضاف تاج الدين، خلال اتصال هاتفي مع برنامج على مسئوليتي الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر قناة "صدى البلد" مساء اليوم السبت، أن: "هناك اتصالات مع رؤساء الجامعات المصرية بشكل دوري لمتابعة الأعداد التي تم تطعيمها من الطلاب والأساتذة والعاملين".

وأشار إلى أنه يتم تطعيم أعداد كبيرة من المعلمين في المدارس المصرية وتم اتخاذ قرارات حاسمة بفتح مراكز الشباب ومراكز الجامعات لتطعيم طلاب الجامعات في نفس اليوم، مشددا على أن هناك متابعة دقيقة من اللجنة العليا لإدارة الأزمة للوضع الوبائي في مصر خاصة مع دخول المدارس.



وأوضح أنه خلال العامين الماضيين مع بدء جائحة كورونا كانت هناك أحاديث ليست مثبتة بشكل علمي حول لقاحات وعلاجات فيروس كورونا، قائلا: "حتى الآن لا يوجد دليل علمي يشير إلى وجود دواء لعلاج فيروس كورونا في العالم".

وبين أنه تم التباحث مع الجانب الألماني لتوفير أكبر عدد من سيارات الإسعاف بأحدث المواصفات العالمية، وأحدث أجهزة الأشعة المقطعية بكل المواصفات العالمية، علاوة على أحدث جهاز متنقل للأشعة المقطعية.

ونوه بأن الجانب الألماني سيوفر عيادات متنقلة من أجل مبادرة حياة كريمة، حيث تم التعاقد معهم على 4 آلاف و500 سيارة طبية مجهزة وتتوالى وصولها حتى 2023، معتبرا أن العيادات المتنقلة من أجل المواطن المصري البسيط هى ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وستكون جاهزة للتنقل لعلاج المرضى، كما أن هناك وحدات طب الأسرة ستكون موجودة في كل مكان وستقدم.