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برلمان

تفادى خطر التزاحم الأبرز..

صحة النواب تعدد مزايا تأسيس عيادات متنقلة بالمحافظات

إيناس عبد الحليم
إيناس عبد الحليم ،عضو لجنة الصحة بمجلس النواب

ثمنت النائبة، إيناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تأسيس وزارة الصحة أسطول سيارات إسعاف وعيادات متنقلة عالمية بالفترة المقبلة ،وذلك للمساهمة في مبادرة حياة كريمة،مشيرة إلى أن مصر بهذه الخطوة تعد أول دولة بعد ألمانيا تستخدم سيارات إسعافية صديقة للبيئة.

 

وأكدت" عبد الحليم “ فى تصريحات خاصة لـ” صدى البلد" أن العيادات المتنقلة ستعوض المواطنين الذين كانوا يفتقرون للخدمات الصحية بالاماكن التى يقطنون بها، وعلى رأسهم الفئات الأكثر احتياجا ، مشيرة إلى أنها قامت خلال سبتمبر الماضي بحملات تطعيم المواطنين بالأحياء الأكثر فقرا ،والأقل ثقافة من خلال عربات متنقلة ، وذلك للمساهمة فى رفع العبء الكاهل عن الدولة، وأيضا لتفادى خطر التزاحم، ومنع التجمعات.

 

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برلمانية: تأسيس أسطول سيارات إسعاف وعيادات متنقلة يوفر على المواطن عناء التنقل

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خالد مجاهد: نستهدف تأسيس أسطول سيارات إسعاف وعيادات متنقلة

 

جاء ذلك بعد أن كشف خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، تفاصيل زيارة وزيرة الصحة المصرية إلى ألمانيا.



وقال إن مصر تعد أول دولة في العالم بعد ألمانيا تحصل على سيارات إسعاف صديقة للبيئة ذات محركات متطورة.

 

وأشار إلى أن وزارة الصحة تستهدف تأسيس أسطول سيارات إسعاف وعيادات متنقلة عالمية، وذلك للمساهمة في مبادرة حياة كريمة.


وفي سياق متصل: أكمل: الزيارة تناولت الحديث عن الكثير من الموضوعات وعلى رأسهم توفير عربات الإسعاف والعيادات المتنقلة، للمشاركة في مشروع تطوير قرى الريف المصري بمبادرة حياة كريمة، حيث تم زيادة عدد سيارات الإسعاف المتفق عليها من 1500 إلى 2510 سيارة بتكلفة تتجاوز الـ 3 مليار جنيه.


وأضاف أن توريد سيارات الإسعاف سيبدأ من الشهر القادم وحتى منتصف عام 2022، بإجمالي 1500 سيارة، منوها بأن تلك السيارات صديقة للبيئة، وذلك يحدث لأول مرة.

 

واستطرد: تم الاتفاق خلال الاجتماع على تزويد سيارات الإسعاف والعيادات المتنقلة التي سيتم توريدها إلى مصر، بمحركات متطورة صديقة للبيئة، أقل وزنًا وأقل في الاهتزاز وانبعاثات الغاز وموفرة للطاقة، وبالتالي ستكون مصر أول دولة في العالم بعد ألمانيا تستخدم تلك المحركات المتطورة.

ايناس عبد الحليم لجنة الصحة مجلس النواب وزارة الصحة حياة كريمة خالد مجاهد

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