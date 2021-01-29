لو هتعمل مشروع.. اعرف الأوراق المطلوبة لتشغيل عربة طعام متنقلة

يبحث الكثير من الشباب عن فرص عمل ومع تزايد متطلبات المعيشة لديهم وجدت تطلعات عديدة بإنشاء مشروعات صغيرة يستفيد من خلالها مالكها وأيضا بتشغيل بضعة من ذويه لمعاونته في العمل مما يسهم في الحد من البطالة، فالمشروعات الشبابية توجه تدعمه الدولة لما لها من قيمة كبري في خلق وظائف شاغرة مقدمة دون عوائق بجانب حمايتهم للتعرض من حوادث الإحتيال عند التقدم للحصول علي وظيفة في كيان ما.





يأتى القانون رقم 92 لسنة 2018 المعني بتنظيم وتشجيع وحدات عربات الطعام المتنقلة المعروف بـ " عربات الطعام المتنقلة" فى ضوء تشجيع القيادة السياسية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغيرة، وتخصيص مبلغ 200 مليار جنيه برعاية البنك المركزى، لتقديم قروض لهذه المشروعات بفائدة متناقصة قدرها 5% خلال 4 سنوات لزيادة فرص العمل، وذلك استجابة لأفكار الشباب الجديدة، لاسيما العربات المتنقلة، وتوجيه المسئولين التنفيذيين بالعمل على حل هذه الإشكالية بمنح تصاريح لأصحابها.





كما تضمن القانون عمل الجهة أيضا وضع آلية وكيفية ممارسة هذه الأنشطة، وحول هذا الامر نستعرض كيفية إصدار اللوائح الخاصة والأوراق المطلوبة.









وينشر " صدى البلد" المستندات المطلوبة للحصول علي ترخيص وحدة عربة طعام متنقلة





1- طلب عليه الاسم واللقب والجنسية ومحل الإقامة

2- تحديد نوع الوحدة المطلوبة والمساحة اللازمة لها

3- والحيز الجغرافى المطلوب الترخيص به

4- صورة بطاقة الرقم القومى سارية

5- صحيفة الحالة الجنائية حديثة

6- شهادة الخدمة العسكرية

7- شهادة تأدية الخدمة العامة

8- ترخيص سار لتسيير الوحدة من المرور

9- تحديد ما إذا كانت من المركبات المعدة للسير على الطرق

10 شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء

11-استيفاء العربة للاشتراطات والمواصفات الفنية













-وفي حالة تقديم طالب الحصول علي الترخيص من إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو الصناديق المعنية للمشروعات الخدمية والتنموية يشترط تقديم ملخص نظامها الأساسي المعتمد من الجهة الإدارية وبما يفيد ثبوت شخصيتها الاعتبارية، على أن يتضمن نظامها الأساسي نصا يسمح لها بالعمل في مجال وحدات الطعام المتنقلة واسم المسئول عن الوحدة أو المشغل القائم عليها..









والجدير بالذكر أن محافظة القاهرة أعلنت عن بدء تلقى طلبات ترخيص وحدات الطعام المتنقلة فى "الأماكن والمواقع المحددة بنطاق الأحياء" من خلال المراكز التكنولوجية بالأحياء، والتى تمثل المحافظة بالهيئة العامة للاستثمار.







