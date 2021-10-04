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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بين الناس

مياه القناة تستقبل 1252 شكوى خلال شهر سبتمبر

صدى البلد


أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة أنها استقبلت خلال شهر سبتمبر 2021  "1252 "  شكوى واستفسار من قبل المواطنين بمختلف قطاعات الشركة على مستوى محافظات القناة الثلاثة . 


وقال اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة إن الشركة تتلقى الشكاوى والاستفسارات عبر الخط الساخن 125 أو بوابة الشكاوى الحكومية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء أو واتساب أو عبر مختلف وسائل الإعلام ، والشكاوى الواردة عبر الصفحة الرسمية للشركة بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة إلى مكتب خدمة المواطنين بالشركة والشكاوى التي يستقبلها فريق التوعية أثناء تواصله مع المواطنين .


وأوضح رئيس الشركة أن الشكاوى تنوعت ما بين شكاوى مياه الشرب "كسر ماسورة – انقطاع وضعف وتغير في مواصفات المياه " وشكاوى الصرف الصحي "كسر ماسورة – طفح صرف صحي – طلب سيارة كسح وغطاء بالوعة" وكذلك الشكاوى المحاسبية .


وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت ان الشكاوى شملت عدد 378 شكوى مياه شرب ، وعدد 622 شكوى صرف صحى ، وعدد 7 شكاوى محاسبية فى محافظة الاسماعيلية . 


وفى محافظة السويس استقبل الخط الساخن عدد 46 شكوى مياه شرب ، وعدد 113 شكوى صرف صحى ، وعدد 2 شكوى محاسبية. 
وفى محافظة بورسعيد استقبل الخط الساخن عدد 4 شكاوى مياه شرب ، وعدد 78 شكوى صرف صحى ، وعدد 2 شكوى محاسبية. 


ونجحت شركة محافظات القناة فى الاستجابة لمختلف الشكاوى الواردة إليها عبر الخط الساخن، والتى شملت شكاوى انقطاعات وكسور وجودة أو ضعف المياه أو طلب سيارات مياه، وكذلك شكاوى طفوحات الصرف الصحى أو الابلاغ عن أغطية البالوعات المفقودة، بالإضافة إلى الشكاوى المحاسبية، موضحا ان معدلات الاستجابة تتراوح ما بين 3 ساعات إلى 24 ساعة، وفقا لطبيعية الشكوى وظروف الاصلاح، علما بأن الأولوية لشكاوى الجودة والتى يتحرك المعمل فور ورود أى شكاوى خلال مدة لا تتجاوز ساعتين لرفع عينات من محل الشكوى.


وأكد رئيس الشركة أن الشركة تولى اهتمامًا كبيرًا لاستقبال شكاوى المواطنين والتعرف على مشكلاتهم والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن والرد على استفساراتهم وذلك في إطار الحرص على رضا المواطن ورفع معايير كفاءة الخدمات المقدمة له في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي.

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