عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حذر من الإفساد في الأرض|كلمة مصورة لـ شيخ الأزهر بـ قمة قادة الأديان

كلمة شيخ الأزهر في
كلمة شيخ الأزهر في قمة قادة الأديان

ألقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، كلمة مهمة في قمة قادة الأديان بشأن تغير المناخ تحت عنوان (الإيمان والعلم).

في قمة قادة الأديان بروما..شيخ الأزهر يطلق نداء إنسانيا للتصدي للإضرار بالبيئة

أول ظهور لـ شيخ الأزهر بعد انتهاء رحلة علاجه بألمانيا .. فيديو

 

وقال شيخ الأزهر الشريف، إن الإسلام لا ينظر إلى الوجود المادي الساكن نظرته لكائنات ميتة لا وعي لها ولا إدراك، بل على العكس ينظر إلى عوالم هذا الوجود من إنسان وحيوان ونبات وجماد بحسبانها موجودات حية تعبد الله وتسبحه في لغة لا يفقهها الإنسان، مؤكدا أننا إذا سلمنا بأنها كائنات تسبح فلا مفر من التسليم بأنها كائنات حية؛ إذ من البديهي أن الجسد الميت لا يتصور منه تسبيح ولا عبادة.


وأضاف فضيلته خلال كلمته في قمة قادة الأديان بشأن تغير المناخ تحت عنوان (الإيمان والعلم) والتي تعد تمهيدا لمؤتمر الأمم المتحدة السـادس والعشرين لتغير المناخ، أن قصة الخلق في القرآن كما هي في الكتاب المقدس السابق عليه تؤكد على أن أول إنسان نزل على الأرض نزل بوصفه خليفة عن الله فيها، استخلفه عليها بعدما أصلحها له وهيأها لمنفعته وخدمته في دقة مدهشة، وحكمة وعناية بالغة؛ ولذلك حذره من الإفساد فيها، بأي وجه من وجوه الفساد.


وأشار شيخ الأزهر إلى أن الله كلف الأنبياء بأن يحذروا أقوامهم من الإفساد في الأرض بعد إصلاحها، وجاء في القرآن الكريم أن بعض الناس سيفسدون في هذه الأرض، وسوف يذيقهم الله من المصائب في الأنفس والأموال والقوت جزاء ما عملوا؛ لعلهم يرتدعون، مشددا على أن الله استأمن الإنسان على الأرض، وأمره أن يتعامل مع سائر الكائنات معاملة الصديق للصديق.


ووجه فضيلته نداء لكل إنسان يقظ الضمير أيا كانت عقيدته - أن يقف بالمرصاد في وجه أي نشاط يضر بالبيئة، أو يفاقم من أزمة تغير المناخ، داعيا علماء الأديان ورجالها أن يقوموا بواجبهم الديني في تحمل مسؤولياتهم كاملة تجاه هذه الأزمة، مؤكدا أنهم مع ما يتمتعون به من تأثير روحي في كافة الأوساط، حتى عند صناع القرار وأصحاب المصانع والشركات، يستطيعون أن ينشروا بين الناس الوعي الديني بأبعاد هذه الأزمة، وبما يسهم في محاصرتها والتخفيف من أخطارها.

 

ويستضيف الفاتيكان أعمال مؤتمر قمة قادة الأديان من أجل تغير المناخ تحت عنوان (الإيمان والعلم)، بمشاركة القادة الدينيين والعلماء من حول العالم، بهدف إرسال نداء مشترك إلى المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين لتغير المناخ، والمقرر عقده في الفترة من 1 إلى 12 نوفمبر في مدينة غلاسكو، أسكتلندا، للتعبير عن مخاوفهم ورغباتهم في تحمل مسؤولية أكبر نحو كوكب الأرض، والتضامن للحد من الآثار السلبية للتغيير المناخي على البيئة واستدامة مواردها.

شيخ الأزهر قمة قادة الأديان المناخ قمة قادة الأديان بشأن تغير المناخ الأمم المتحدة الافساد في الارض

ترشيحاتنا

الطماطم تواصل الصعود.. أسعار الخضروات اليوم بالأسواق.. فيديو

لا مفر منها.. أمريكا تستعد بإجراءات استثنائية لجائحة جديدة ستضرب العالم قريبا

جولة مفاجئة وتكليفات جديدة.. أول تحرك لوزير الزراعة بعد أزمة حديقة الأسماك

بدء المرحلة الثانية من الموجة الـ18 لإزالة التعديات علي أملاك الدولة.. 11 أكتوبر

رسميا السولية يجدد عقده مع الأهلي لمدة ثلاث سنوات

هدف صلاح العظيم.. الصحف الإنجليزية تتغنى بالفرعون المصري.. وتبرز غضب جوارديولا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصرع مدرب قيادة دراجات شهير فى حادث بـ صحراوى أسوان - القاهرة

النفط ارتفع 7.5%..أسعار البنزين في مصر تقترب من الزيادة| توقيت وتوقعات

وزيرة الصحة: مصر تشهد أقل عدد وفيات خلال الموجة الرابعة.. ومفيش تأجيل للدراسة

ليس كورونا.. الصحة العالمية تحذر من المسبب الأول للوفاة في العالم

الذهب يواصل السقوط.. ومفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 4-10-2021

في السعودية وليس مصر.. علماء يتوصلون إلى الجبل الذي كلم فيه موسى الله

أساء للنبي محمد فمات محروقا| نهاية مأساوية لرسام الكاريكاتير السويدي لارس فليكس

ليست صديقة لي.. رسالة من وفاء عامر لـ ياسمين عبدالعزيز.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل تعاقد وليد منصور والمطربة يسرا في مؤتمر صحفي.. صور

هدف مارادوني وتمريرة سحرية.. لماذا وصفت "ديلي ميل" محمد صلاح ب"النشال"؟

راض بقضائك يا رب.. لماذا أشعلت امرأة النار في جسد نجار بثبات وهدوء؟.. تفاصيل

حكاية السهرة.. لماذا أشعلت "يا ناسيني" نار الغيرة في قلب كوكب الشرق؟

فيديو

فيديو جراف| أخفوا المخدرات في ملابسهم.. نجل شاروخان في ورطة

بعد التجديد له.. تعرف على راتب علي معلول في الأهلي "فيديو"

حركات استعراضية بالموتوسيكلات بمحور شينزو أبي بمدينة نصر.. فيديو

بعد إعلان بيع شقة فاتن حمامة .. أشهر الفنانين سكان عمارة ليبون

المزيد

ساحة رأي

د. ضحى بركات تكتب: هل يموت الحب ....؟

عبد الرازق توفيق يكتب: الكذب القسري

أحمد شيخو يكتب: استخدام تركيا للأسلحة الكيميائية

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «4»

خالد الشناوي يكتب: الاحتفال بمولد سيدنا رسول الله

شيماء السيد تكتب: احذر الشيطان مرة واحذر نفسك مرتين.

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

صحفيون على الجبهة !

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

إلهام أبو الفتح

100 عام على حديقة المريلاند

إبراهيم شعبان

بايدن ينّفض أوراقه العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ