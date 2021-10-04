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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

معجزة.. مادة في النعناع لعلاج الامراض المزمنة

صدى البلد

يعد النعناع من الاعشاب المهمة بجميع المواسم  والذي يساعد في حل مشاكل العديد من الامراض سواء في التهاب الحلق أثناء البرد ، أو تناول الشاي الساخن في المطر ، كما انه منعش خلال فصل الصيف 

ونشر موقع “indianexpress” اهمية النعناع وفوائده حيث انه  يحتوي النعناع على واحدة من أعلى القدرات المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات لعلاج الحساسية.
* يهدئ اضطراب المعدة حيث أنه يخفف الانتفاخ والغازات وتقلصات الدورة الشهرية.
* يساعد في الهضم حيث يزيد النعناع من إفراز العصارة الصفراوية ويحفز تدفق الصفراء مما يساعد على سرعة وتسهيل عملية الهضم.
* يساعد في تخفيف الصداع.
* يخفف من أعراض القولون العصبي أو متلازمة القولون العصبي .
* يعالج رائحة الفم الكريهة.
* يساعد في الرضاعة الطبيعية حيث أنه يقلل من تشققات الحلمة والألم الذي غالباً ما يصاحب الرضاعة الطبيعية.
* يمنع ويعالج الغثيان.
* ”يعالج الربو حيث ان المنثول الموجود في النعناع ويساعد في تخفيف احتقان الأنف، كما أنه يخفف من التهيج الذي يسبب السعال المزمن ".

* المنثول مزيل احتقان عطري طبيعي يساعد على تفتيت البلغم والمخاط ، مما يسهل طرده مما يساعد على التخلص من البرد.
* للمنثول أيضًا تأثير تبريد ويمكن أن يساعد في تخفيف التهاب الحلق ، خاصةً عند دمجه مع الشاي.
* يساعد في تقليل الحمى .
* يحفز الإنزيمات الهاضمة التي تمتص العناصر الغذائية من الطعام وتستهلك الدهون وتحولها إلى طاقة قابلة للاستخدام.
* يحسن الوعي العقلي والتركيز ويمنع فقدان الذاكرة .
* كما أنه يساعد على تهدئة البشرة وعلاج الالتهابات والحكة ويخفف من أعراض حب الشباب.

كيف تحصل عليه؟

اغلي 7-10 أوراق نعناع في كوب من الماء لمدة خمس دقائق. يصفى ويكون أول شيء في الصباح وسوف تهدئ من كل أمراضك.

النعناع المنثول نعناع اهمية النعناع علاج

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