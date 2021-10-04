معجزة.. مادة في النعناع لعلاج الامراض المزمنة

يعد النعناع من الاعشاب المهمة بجميع المواسم والذي يساعد في حل مشاكل العديد من الامراض سواء في التهاب الحلق أثناء البرد ، أو تناول الشاي الساخن في المطر ، كما انه منعش خلال فصل الصيف
ونشر موقع “indianexpress” اهمية النعناع وفوائده حيث انه يحتوي النعناع على واحدة من أعلى القدرات المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات لعلاج الحساسية.
* يهدئ اضطراب المعدة حيث أنه يخفف الانتفاخ والغازات وتقلصات الدورة الشهرية.
* يساعد في الهضم حيث يزيد النعناع من إفراز العصارة الصفراوية ويحفز تدفق الصفراء مما يساعد على سرعة وتسهيل عملية الهضم.
* يساعد في تخفيف الصداع.
* يخفف من أعراض القولون العصبي أو متلازمة القولون العصبي .
* يعالج رائحة الفم الكريهة.
* يساعد في الرضاعة الطبيعية حيث أنه يقلل من تشققات الحلمة والألم الذي غالباً ما يصاحب الرضاعة الطبيعية.
* يمنع ويعالج الغثيان.
* ”يعالج الربو حيث ان المنثول الموجود في النعناع ويساعد في تخفيف احتقان الأنف، كما أنه يخفف من التهيج الذي يسبب السعال المزمن ".
* المنثول مزيل احتقان عطري طبيعي يساعد على تفتيت البلغم والمخاط ، مما يسهل طرده مما يساعد على التخلص من البرد.
* للمنثول أيضًا تأثير تبريد ويمكن أن يساعد في تخفيف التهاب الحلق ، خاصةً عند دمجه مع الشاي.
* يساعد في تقليل الحمى .
* يحفز الإنزيمات الهاضمة التي تمتص العناصر الغذائية من الطعام وتستهلك الدهون وتحولها إلى طاقة قابلة للاستخدام.
* يحسن الوعي العقلي والتركيز ويمنع فقدان الذاكرة .
* كما أنه يساعد على تهدئة البشرة وعلاج الالتهابات والحكة ويخفف من أعراض حب الشباب.
كيف تحصل عليه؟
اغلي 7-10 أوراق نعناع في كوب من الماء لمدة خمس دقائق. يصفى ويكون أول شيء في الصباح وسوف تهدئ من كل أمراضك.