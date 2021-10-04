فرنسا تضع إقليم "بوش دي رون" في حالة التأهب الحمراء

لمواجهة خطر الفيضانات..

أعلن معهد الأرصاد الجوية الوطني في فرنسا وضع إقليم (بوش دي رون) الفرنسي التابع لمنطقة (بروفنس ألب كوت دازور) في حالة التأهب الحمراء؛ لمواجهة خطر الفيضانات الناجمة عن أمطار غزيرة.

ودعا المعهد- حسبما ذكرت قناة (بي إف إم) الإخبارية الفرنسية، اليوم الإثنين- سكان هذا الإقليم الفرنسي إلى توخي أقصى درجات الحذر، وذلك بسبب اضطراب كبير في المناخ من شأنه أن يولد كميات كبيرة جدا من الأمطار، موضحا أنه تم وضع 5 إدارات أخرى في حالة التأهب البرتقالي بسبب العواصف الرعدية وهي (الألب البحرية، وفار، وفاوكلوس، وألب البروفنس العليا، وكورسيكا العليا).

وكانت أمطار غزيرة قد فاجأت في 15 سبتمبر الماضي سكان عدة مدن في مقاطعة (لوجار) جنوبي فرنسا، وحولت الشوارع إلى ما يشبه الأنهار، حيث تعادل كمية الأمطار التي تساقطت في ثلاث ساعات فقط هطول أمطار لمدة شهرين ونصف الشهر، كما أن المياه غمرت أحياء مدينة (نيم) وحاصرت السكان في عدة مناطق لتنقطع بهم السبل.