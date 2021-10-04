انقسام كبير داخل إسرائيل.. نتنياهو: حكومة بينيت فاشلة ولن نصمت

هاجم رئيس المعارضة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، وتعهد بالعودة إلي الحكم مرة أخري.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، كتب نتنياهو علي منصة التواصل الاجتماعي تويتر: "يرى مواطنو إسرائيل مدى سوء هذه الحكومة".

وأضاف: "لقد كنا بالفعل في المعارضة بـ 12 مقعدا وعدنا إلى السلطة بقوة، لذا سيحدث هذا مرة أخرى أيضا".

وتابع: "سيحدث بسبب فشلهم وبسبب إخفاقاتهم. لتحقيق النجاح في ذلك، سنحافظ معا على التصميم وتماسك الصفوف".

وبنيامين نتنياهو هو زعيم حزب الليكود، وكان قد أعلن في مايو الماضي، فشله في تشكيل الحكومة، ليتم تكليف نفتالي بينيت، زعيم حزب يمينا بتشكيلها.

ومنح الكنيست حكومة بينيت الثقة في 13 يوني الماضي، وتتألف من 8 أحزاب غير متجانسة من شتى ألوان الطيف السياسي في إسرائيل.