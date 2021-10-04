إسرائيل: إحباط عملية إرهابية شنتها إيران ضد أهداف لنا بقبرص

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم الإثنين، عن إحباط عملية عدوانية شنتها إيران ضد أهداف إسرائيلية في قبرص.

وقال جانتس في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "تم إحباط عملية عدوانية أخرى شنتها إيران ضد أهداف إسرائيلية في قبرص.. لا تزال إيران تشكل تحديا عالميا وإقليميا وأيضا تحد لإسرائيل".

وأضاف: "سنواصل العمل لحماية مواطنينا وأمن إسرائيل في كل مكان وفي مواجهة أي تهديد".

يذكر أن المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اتهم إيران بمحاولة قتل رجال أعمال إسرائيليين يعيشون في قبرص.

ونقلت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية عن المتحدث، ماتان سيدي، نفيه تقارير إعلامية تحدثت عن دوافع إجرامية وراء محاولة اغتيال رجال الأعمال الإسرائيليين.

وأضف أن محاولة الاغتيال "كانت تلك حادثة إرهابية أدارتها إيران ضد رجال أعمال إسرائيليين".