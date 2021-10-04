محافظ أسوان يوجه بفتح باب التظلمات على نتيجة اختبارات القبول بمدارس التمريض

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته باستقبال جميع التظلمات بعد فتح الباب في الفترة من 3 إلى 8 أكتوبر الجارى وذلك بمقر مديرية التربية والتعليم لإتاحة الفرصة الكاملة أمام جميع الطلاب والطالبات للتظلم ، وفى حالة ثبوت أي خلل أو تلاعب في النتائج المعلنة داخل مدارس التمريض ومديرية الشئون الصحية سيتم المحاسبة الرادعة للمتسببين في ذلك إدارياً ومالياً حيث جاء ذلك بعد ورود شكاوى من بعض أولياء الأمور بشأن نتيجة الناجحين في اختبارات القبول بمدارس التمريض .

وأكد محافظ أسوان أنه سيتم المواجهة الحازمة لأى شخص يعمل على إثارة البلبلة والتشكيك دون سند قانونى، وهو الذى يتوازى مع نشر الورقة الامتحانية للطالب المتقدم بالتظلم على الصفحة الرسمية للمحافظة تأكيداً للعدالة والشفافية والمصداقية .

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