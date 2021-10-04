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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

زيادة 3 جنيهات في أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم.. تفاصيل

الذهب
الذهب

ارتفع سعر الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الإثنين، بمتوسط 3 جنيهات في الجرام الواحد علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة؛ مقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر أمس الأحد بمحلات الصاغة.

 

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 773 جنيها مقابل 770 جنيها أمس بزيادة بلغت 3 جنيهات.

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وسجل سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة نحو 883 جنيها مقابل 880 جنيها أمس.


ووصل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 663 جنيها مقابل 660 جنيها.


وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة نحو 515 جنيها مقابل 513 جنيها أمس.


ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 6143 جنيها وأوقية الذهب نحو 27.5 ألف جنيه وكيلو الذهب نحو 883.43 ألف جنيه.


أسعار الذهب اليوم بالمصنعية


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

وتعد أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

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