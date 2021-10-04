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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لمعاينة المواقع الخارجية.. توقف تصوير مسلسل انا وهى

سامح عبد العزيز
سامح عبد العزيز

كشف المخرج سامح عبد العزيز عن توقف تصوير مسلسله الجديدة “أنا وهى” وذلك بسبب معاينة أماكن التصوير الخارجية.

 

وقال سامح عبد العزيز لـ “صدى البلد” : انتهينا من تصوير عدد كبير من المشاهد الداخلية وتحديدا بالقرية الذكية وأقوم حاليا بمعاينة اماكن التصوير فى احد المناطق الخارجية.

 

المسلسل من تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز، بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، أشرف عبد الباقى، ميرهان حسين، عارفة عبد الرسول.

 

ويجسد هنا الزاهد وأحمد حاتم أدوار شخصين يعانيان من مرض نفسى.

 

"أنا وهي" اسم مبدئي للعمل ويستمر التصوير على مدار الشهرين القادمين، ويأتي التعاون الجديد في المسلسل بعد أعمال متعددة بين الثنائي هنا الزاهد وأحمد حاتم بعد فيلمي قصة حب والغسالة، وقد حقق نجاح كبير خلال الفترة الماضية وإيرادات عالية في السينما.

 

فيلم ليلة العيد 

كان أخر أعمال المخرج سامح عبد العزيز مسلسل “حرب اهلية” والذى شارك فى بطولته كل من يسرا وباسل خياط وأروى جودة وتاليف أحمد عادل.

 

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كان المخرج سامح عبد العزيز كشف عن انتهاء تصوير فيلمه الجديد “ليلة العيد” الذى يقوم حاليا بمونتاج ومكساج العمل الذى من المقرر أن يحدد يوم لعرضه من قبل الشركة المنتجة بمجرد الانتهاء منه تماما.

 

وقال سامح عبد العزيز فى تصريح لـ “صدى البلد”، إن فيلم ليلة العيد يتبقى فيه أيام قليلة للانتهاء من مونتاج العمل ولم يتحدد حتى الآن موعدا لعرضه.

 

وأضاف سامح عبد العزيز: سعيد بالتعاون مجددا مع الفنانة يسرا التى تقدم شخصية جديدة ومختلف عليها لم تقدمها من قبل فى السينما خاصة ان العمل يناقش عديد من القضايا التى تخص المرأة.

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