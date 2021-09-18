فى عيد ميلاد سامح عبد العزيز.. دخل عالم الإخراج من برامج هالة سرحان ومنع فيلمه من العرض بقرار وزاري

يحتفل اليوم المخرج سامح عبد العزيز بعيد ميلاده ، حيث يعد واحد من أبرز المخرجين فى الفترة الحالية .

ولد سامح عبد العزيز في مدينة القاهرة عام 1976، وحصل على درجة البكالوريوس من قسم المونتاج بالمعهد العالي للسينما في عام 1996.

بدأ سامح عبد العزيز العمل كمخرج برامج في التليفزيون المصري ومنه الي قناة دريم، حيث أخرج برامج جانا الهوا والهوا هوانا خلال فترة رئاسة اﻹعلامية هالة سرحان للقناة ثم انتقل معها للعمل في شبكة تليفزيون روتانا.

أخرج سامح عبد العزيز العديد من الأغاني المصورة في تلك الفترة، وهو ما أهله للإخراج السينمائي، حيث كان أول فيلم من إخراجه هو (درس خصوصي) في عام 2005 من بطولة محمد عطية.

قدم سامح عبد العزيز عدد من الأفلام، منها: (أسد وأربع قطط، كباريه، الفرح، حلاوة روح، والذى تعرض الى الوقف من قبل رئيس الوزاء إنذاك ، بعدما تم تقديم شكاوى ضد الفيلم الذى كانت تقوم ببطولته روبى .

تزوج المخرج سامح عبد العزيز من مذيعة فى التليفزيون المصرى فى بداية حياته ، ثم تزوج الفنانة روبى وانجب منها ابتهما طيبة .

لم تستمر الزيجة طويلاً حيث حدث الأنفصال قبل ان يبدوا تصوير مسلسل “ رمضان كريم ” ، وقد أدى هذا القرار الى تأجيل تصوير المسلسل لعدة أيام حتى عادت روبى الى العمل بعد تدخل نقيب الممثلين .