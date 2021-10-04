حلا الترك تثير الجدل بصورة دون مكياج مع سعد لمجرد.. شاهد

أشعلت الفنانة حلا الترك موقع التواصل الاجتماعى انستجرام بعد ظهورها فى صورة بدون مكياج مع المطرب المغربى سعد لمجرد.

ودافع عدد من محبى حلا الترك عن تشبيهها بوالدتها منى السابر وجاءت التعليقات : "حلا من دون مكياج صارت تشبه أمها"، "تشبه أمها كثير"، "هذه حلا الترك ولا منى السابر"، "حلا بكل الصور اللي طلعت لها تبان أنها مكسورة ".

حلا الترك وسعد لمجرد

قصة حلا الترك ووالدتها

وأسدل الستار على قضية الكويتية منى السابر، والدة الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك، بعد إصدار القضاء البحريني حكمه النهائي في القضية المرفوعة ضدها.

ونشرت السابر، مقطع فيديو عبر حسابها في "إنستجرام"، يتضمن كلمات الشكر والثناء لمن وقفوا إلى جانبها، مع بيان رسمي من المستشارة القانونية ربا الخالد، التي تولت قضيتها، معلنة صدور حكم نهائي فيها.

الحكم لصالح السابر والدة حلا الترك

و الحكم جاء لصالح منى السابر، بعدم سجنها بشكل نهائي واستبدال عقوبة الحبس عاما بالعمل اليدوي، وذلك لعدم تمكن السابر من جمع المبلغ محل التقاضي، موجهة الشكر للقضاء البحريني، الذي أنصفها مراعاة لظروفها وأنها أم حاضنة لطفلها عبدالله، كما أكد بيان ربا الخالد.

والدة حلا الترك والمحكمة البحرينية

كانت منى السابر، أعلنت مؤخرا عن إجراء جديد من المحكمة البحرينية المختصة، قد ينهي قضيتها مع ابنتها حلا الترك، ويحميها من السجن، وقالت، عبر حسابها على "إنستجرام": "تمت الموافقة على طلب دفاع منى السابر أن يستبدل بعقوبة سنة سجن نافذة دفع المبلغ المطلوب وهو 20 ألفًا و300 دينار لابنتها حلا الترك خلال شهر واحد ابتداء من تاريخ اليوم، اللهم لك الحمد ولك الشكر يارب".

حبس السابر والدة حلا الترك

وكان بالتزامن مع احتفالات عيد الأم أصدرت المحكمة البحرينية حكمها بحبس منى السابر والدة الفنانة البحرينية، حلا الترك، سنة مع النفاذ بسبب أخذها مبلغا ماليا قدره 200 ألف دينار بحريني من ابنتها، وأمهلتها شهرا لجمع المبلغ اللازم وسداده لابنتها، وبعدها انهارت منى السابر في تصريحات تلفزيونية، لافته إلى أنها "لم تكن تتوقع أن يحدث هذا لها مع قُرب ذكرى عيد الأم بعد أيام".

وقالت إن "الحكم الصادر بحقها كان بمثابة طعنة في صدرها من أقرب الناس لها"، وأنها بقيت على أمل بأن "تتنازل ابنتها عن القضية المرفوعة ضدها لكن خاب توقعها بابنتها"، موضحة أن ابنتها "ما زالت ترفض وتنكر معرفتها بالأمر وتشهد ضدها".

محامي حلا الترك

وعلى الجانب الأخر، تحدث المحامي والمستشار القانوني، محمد جاسم الذوادي، المسؤول عن القضية، التي رفعتها حلا الترك، في أحد البرامج التلفزيونية، وكشف عن معلومات جديدة قد تقلب الرأي العام العربي لصالح الفنانة البحرينية الشابة.

وقال: "الجميع يعلم أن سن الرشد القانوني هو شرط أساسي لممارسة حق التقاضي أمام المحاكم"، مؤكدا أن سن حلا الترك لا يسمح لها بممارسة حق التقاضي، لأنها فنانة شابة صغيرة لم تبلغ سن 21 وبالتالي ليس لها حق برفع الدعاوي القضائية".

كانت حلا الترك قد حصلت على حكم سجن لمدة عام على والدتها منى السابر بعد اتهامها بالحصول على مبلغ 200 ألف دينار بحريني منها، ولم تردها لها.

حلا الترك وانفصال والدها ووالدتها

عقب انفصال المنتج محمد الترك، عن منى السابر، انتقلت الفنانة الشابة حلا الترك للعيش مع والدها وزوجته المطربة دنيا بطمة، وكانت ظهرت والدتها في بث مباشر عبر حسابها وتحدثت عن قرار ابنتها، قائلةً: «هذا الجيل يتبع مصلحته في النهاية، يمكن أنا لو عندي فيلا وعندي فلوس وأشياء كثيرة يمكن كانوا اختاروني»، حيث تعيش والدتها في البحرين، وهناك عدد من القضايا بين والدها ووالدتها.

قضية حبس والدتها

وكانت تحدثت حلا الترك، عن قضيتها هي ووالدتها، قائلةً: «اخترت الصمت ولن أغير رأيّ وأرفض الحديث عن أموري العائلية على العلن وعبر السوشيال ميديا، أحب أمي وأقدرها وعلاقتي بها مستمرة ولا يمكن أن تنقطع».

وتابعت حلا خلال حديثها، «عائلتي تأتي دائما في المرتبة الأولى، والأمور المادية لا يمكن أن تكون محط خلاف بيني وبين والداي، والخلافات العائلية حول حضانة الأطفال وغيرها من الخلافات».