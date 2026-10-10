زيلينسكي: أوكرانيا تتسلم ذخائر متخصصة لمقاتلات إف-16 من فنلندا خلال أيام

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم أن بلاده ستتسلم خلال الأيام المقبلة ذخائر متخصصة لمقاتلات «إف-16» من فنلندا، لاستخدامها في اعتراض الطائرات المسيرة الهجومية الروسية المزودة بمحركات نفاثة.

وقال زيلينسكي - عقب مشاورات هاتفية مع الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب - إنه أعرب عن تقديره لسرعة استجابة هلسنكي لاحتياجات الدفاع الأوكراني، مشددا على أهمية الذخائر المرتقبة في التصدي للمسيرات الهجومية سريعة الحركة التي تمثل تحديا لأنظمة الدفاع الأرضية ، وذلك وفق ما نقلته صحيفة "كييف بوست" الأوكرانية.

وكتب زيلينسكي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «تحدثت مع الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، وأعرب بشكل خاص عن امتناني لحزمة الدعم المخصصة للدفاع عن أجوائنا، وسنتلقى خلال الأيام المقبلة ذخائر لمقاتلات إف-16، وهي ما يتيح حاليا إسقاط طائرات شاهد النفاثة».

وأضاف الرئيس الأوكراني أن المباحثات الثنائية تناولت الهجمات الجوية الروسية الأخيرة التي استهدفت المدن الأوكرانية والبنية التحتية البلدية، إلى جانب التدابير الدبلوماسية المشتركة الرامية إلى الحد من الإيرادات الروسية الناجمة عن صادرات المنتجات النفطية.

وقال زيلينسكي: «ناقشنا بطبيعة الحال تحديا جديدا يتمثل في الإيرادات الإضافية التي تحصل عليها روسيا من صادرات المنتجات النفطية، والتي قد تستخدم في تمويل المزيد من العدوان الروسي».

وتابع: «نعمل على الإعداد لاجتماعات وتنسيق خطوات يمكن أن تكون مفيدة في ظل الظروف الراهنة».

ويأتي نقل الذخائر عقب موافقة هلسنكي، أمس على تقديم الحزمة الخامسة والثلاثين من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، والتي تشمل معدات ومواد دفاعية.

وتبلغ القيمة التقديرية للحزمة الطارئة نحو مليون يورو، بما يعادل 1.13 مليون دولار، وقد جرى التعجيل بتقديمها استجابة لطلب عاجل من السلطات الدفاعية الأوكرانية، على أن تتضمن أحد الأصول الدفاعية التي لم يُكشف عن طبيعتها، من المخزونات العسكرية الفنلندية مباشرة.