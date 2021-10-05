تعرف على أهم القضايا التي سيناقشها المجلس القومي لحقوق الإنسان ..فيديو

قالت نهاد أبو القمصان عضو المجلس القومي لحقوق الانسان ، إن الاسامي التي تم اختيارها لتشكيل المجلس القومي للمرآه جميعهم " صنايعية " في المستوي الحقوقي او الإنساني او السياسي .

وأضاف نهاد أبو القمصان خلال مداخلة هاتفية في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع علي قناه " اون أي " ، ان اهم اوليات المجلس هو العمل علي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والعمل علي تقرير المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الانسان .

وأوضحت نهاد أبو القمصان، إن مشيرة خطاب على المستوي المهني تملك خبرة كبيرة على المستوى الدولي، مؤكدة أنها شاركت في معارك شرسة من أجل قانون الطفل وحقوق الطفل .

وتابعت أبو القمصان، أن تولي مشيرة خطاب للمجلس القومي لحقوق الإنسان شيء مبشر جدا، مؤكدة أن إعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية يعد خطوة جادة في تحقيق منظومة حقوق الشعب.

ومن جانبه استكمل سعيد عبد الحافظ ، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان ، ان الخطة الاستراتيجية التي وضعها المجلس تهدف الي تحسين حياه المواطنين ومواجه التحديات التي تواجههم .