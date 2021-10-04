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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصطفى بسيط ساخرا من توقف فيسبوك: مارك ما دفعش فاتورة النت

مصطفى بسيط
مصطفى بسيط

نشر الفنان مصطفى بسيط، عضو فريق مسرح مصر، تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر، علق بها بشكل كوميدي على توقف مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام وواتساب. 

وكتب مصطفى بسيط في تغريدته على تويتر: «‏هو مارك ما دفعش فتورة النت ؟ طب خلوه يتصل ب١١١ للنت الأرضى».

أحدث أعمال مصطفى بسيط 

طرح الفنان مصطفى بسيط ( نجم فريق مسرح مصر ) برومو أغنية متوحشة، التي يشارك في الغناء بها على طريقة أغاني المهرجانات، وطرح البرومو عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام.

ويشارك مصطفى بسيط في الاغنية باسم (سيطا) مع مؤمن نصر وحودة ناصر، واعلن عن طرح الاغنية يوم الخميس المقبل عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب. 

تعتبر تجربة الغناء الأولى للفنان مصطفى بسيط حيث إنه لم يقم بعمل أو أداء تجربة مماثلة من قبل ويقدم فيها الفنان مصطفي بسيط عددا من الأغاني ضمن ألبوم يحمل اسم ( مش نافع ) علي عكس عالم التمثيل دراما وسينما. 

 

أعمال مصطفى بسيط 

 قدم مصطفي بسيط العديد من الأعمال للتليفزيون مثل ( عفاريت عدلي علام مع الزعيم عادل إمام - لمعي القط مع النجم محمد امام - ابو عمر المصري مع النجم احمد عز - احسن اب مع النجم علي ربيع ) كما شارك في بعض الأعمال السينمائية مثل ( اوشن ١٤ - هروب اضطراري )  الي جانب التجارب المسرحية مع أصدقائه في فريق مسرح مصر.

بسيط مصطفى بسيط الفنان الفنان مصطفي بسيط تويتر فيسبوك انستجرام واتساب مسرح مصر

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