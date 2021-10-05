فادية عبد الغني: أعشق الفن والمسرح ومشاركتي مع العظماء سبب خبرتي

قالت الفنانة فادية عبد الغني، إنني من مواليد محافظة الإسماعيلية، مؤكدة أنني أعشق فاكهة "المانجو"، ولكن أسعارها هذا العام كانت مرتفعة.

وأضافت فادية عبد الغني، خلال لقاء لها لبرنامج “صاحبة السعادة” عبر فضائية “دي ام سي”، أن مشاركتي مع الفنانين العظماء، كانت سببا رئيسيا لخبرتي، مشيرة: إنني منذ طفولتي في محافظة الإسماعيلية، كنت أحب اختراع مشاهد، ومن الممكن أن أبكي فيها.

أعشق الفن والمسرح

وتابعت فادية عبد الغني ، أنني شاركت في المسرحيات المدرسية، وكنت أعشق الفن والمسرح، وبعد زواجي وخلال زيارة لأحد أصدقائنا يعمل في التليفزيون؛ أكد لي أنني يمكن أن أتقدم لمعهد الفن، وتفوقت فيه، وحصلت على المركز الأول.

وأشارت الفنانة فادية عبد الغني إلى أن مسلسلي “الإسلام حضارة” و“على هامش السيرة”، اعتمدا على اللغة العربية الفصحي، وشاركت فيهما.