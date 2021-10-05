بعد تغليظ عقولة التنمر.. القومي للمرأة: النواب أصبحوا أكثر حساسية بذوي الإعاقة..فيديو

وجهت الدكتورة هبة هجرس، عضو المجلس القومي لذوي الإعاقة، الشكر لمجلس النواب؛ على تغليظ عقوبة التنمر ضد ذوي الاحتياجات الخاصة.



وأضافت "هجرس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "تم تغليظ عقوبة التنمر ضد ذوي الاحتياجات الخاصة لتصل إلى الحبس لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات"، موضحة: "النواب الذين قدموا هذا المقترح ليسوا من ذوي الإعاقة".



وقالت: "النواب أصبحوا أكثر حساسية بالمواطنين ذوي الإعاقة، لأن عقوبة التنمر وتغليظها أمر مهم"، مردفة: "أي عقوبة في قانون العقوبات تغلظ؛ إذا كان المجني عليه ضمن ذوي الإعاقة".



وأوضحت: "مجلس النواب تصدى للعديد من الجرائم الاجتماعية"، مشيرة إلى أن من أبرز تلك الجرائم "ختان الإناث، والتنمر، والتحرش"، وغيرها من القضايا المهمة.





