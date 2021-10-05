توازيًا مع مكافحة الإرهاب.. المتحدث العسكري: تنمية سيناء على رأس أولويات القيادة السياسية

قال العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إن القوات المسلحة أدركت أن مكافحة الإرهاب تحتاج إلى معركة التنمية، بالتوازي مع معركة مكافحة العمليات الإرهابية في سيناء.

وأضاف غريب عبد الحافظ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"،: "تنمية سيناء على رأس أولويات القيادة السياسية، وجاء تكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ من أجل تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في سيناء".



وأوضح غريب عبد الحافظ: "في مجال شبكات الطرق؛ تم تنفيذ 35 طريق، بإجمالي 135 كيلو لتسهيل حركة التنقل داخل سيناء ".

واستطرد غريب عبد الحافظ: "القوات المسلحة نفذت أنفاقا أسفل قناة السويس بطول 30 كيلو متر، مزودة بأحدث نظم التشغيل والحماية، والقوات المسلحة قامت بمجهود كبير في مجال تحلية مياه البحر، والهيئة الهندسية نفذت 34 محطة مياه شرب، منها 22 محطة تحلية مياه في سيناء، ولدينا 36 محطة معالجة للصرف الصحي بتكلفة حوالي 19 مليار جنيه".