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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

10 معلومات عن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

صدى البلد

وقعت  مصر والسعودية، اليوم الثلاثاء  5 أكتوبر عقود إنشاء خط الربط الكهربائي بين البلدين  لتبادل 3 آلاف ميجاوات، بعد 9 سنوات من توقيع اتفاق التعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي تحديدا في 2012.

 حيث يهدف المشروع إلى أن يكون محورًا أساسيًا في الربط الكهربائي العربي الذي يهدف لإنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية، و تمهيدًا لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء.

وينشر صدى البلد  أهم المعلومات الخاصة بالمشروع وهى :

1-وقعت مصر والسعودية عقود البدء فى إنشاء خط الربط الكهربائي بين البلدين فى 5 أكتوبر 2021.

 

2- وقعت مصر والسعودية اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في 2012 .

3 - يهدف الربط الكهربائى المصري السعودي لأن يكون محوراً أساسياً في الربط الكهربائي العربي الذي يهدف لإنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية تمهيدًا لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء.

4- تبلغ تكلفة المشروع مليار و800 مليار دولار  ويقوم بالمساهمة في التمويل إلى جانب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، والبنك الإسلامي للتنمية بالإضافة إلى الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

 

5 - سيتم تبادل 3 آلاف ميجا وات في أوقات الذروة بين البلدين التى تختلف بفارق الوقت .


6 - من المقرر تنفيذ المرحلة الأولى خلال 36 شهر وتبادل 3000 ميجاوات خلال 42 شهرا.

7 - تعاقدت مصر مع استشاري عالمي لمراجعة الأمور الفنية والمالية للمشروع

8 - تعاقد الجانبان المصري والسعودي مع سفينة مسح عالمية فى شهر مايو الماضى لتحديد نقاط الربط بين البلدين والمسار الجديد لخط الربط بعد تعديله.

9 -  ثلاثة تحالفات لشركات عالمية ومحلية لتنفيذ مشروع الربط الذى تبلغ سعته 3000 ميجاوات بتقنية التيار المستمر HVDC جهد 500 كيلوفولت.

 10-يتكون  من  ثلاث محطات تحويل جهد عالى، محطة شرق المدينة ومحطة تبوك بالمملكة، ومحطة بدر شرق القاهرة يربط بينها خطوط نقل هوائية تصل أطوالها نحو 1350 متر وكابلات بحرية في خليج العقبة بطول 22 كيلو متر بتكلفة إجمالية للمشروع بلغت 1.8 مليار دولار.

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