الرئيس الفرنسي يعلن شروط بلاده للاعتراف بحركة طالبان في أفغانستان

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، على التزام بلاده بفرض مزيد من الضغوط على حركة طالبان في أفغانستان.

وقال الرئيس الفرنسي: " الاعتراف بحركة طالبان مرهون بالتزامها بحقوق المرأة والمساواة، ويجب أن تخرج قمة العشرين برسالة واضحة حول شروط الاعتراف بحركة طالبان".

وتابع: " لم نلمس تغيرًا في سلوك حركة طالبان بشأن حقوق المرأة، ومن واجبنا الضغط على طالبان".

وأعلنت حركة طالبان، عن حظر بيع وشراء الأسلحة والذخائر والسيارات غير المرخصة في أفغانستان.

ووفقا لـ وكالة خاما برس الأفغانية، قالت وزارة الدفاع في حكومة طالبان الجديدة، في بيان لها، إن عددا من الأفراد غير المسؤولين، استولوا على أسلحة وسيارات من جهات حكومية أو بعض أعضاء الحكومة السابقة، دون أن يسجلوها لدى الجهات الحكومية المختصة.

وذكر بيان الحكومة، أن بعض الأفراد أرادوا بيع الأسلحة والمعدات العسكرية بطريقة غير قانونية.

وعلقت الوزارة بيع الأسلحة والذخائر والسيارات حتى إشعار آخر، محذرة من أن المخالفين سيتم التعامل معهم وفقا للقانون.