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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. خطة أمنية جديدة بالنجف لتأمين هذه المناسبة الدينية

صدى البلد

أعلن محافظ النجف الأشرف بالعراق لؤي الياسري، اليوم الثلاثاء، عن البدء بتطبيق الخطة الأمنية الخاصة لإحياء زيارة أمير المؤمنين (عليه السلام) بمناسبة ذكرى وفاة الرسول الأعظم  محمد (ص).
وقال الياسري، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الخطة الأمنية سيشترك في تطبيقها مختلف الأجهزة الأمنية في المحافظة والجيش العراقي والحشد الشعبي وفرقة الإمام علي وجميع الأجهزة الأمنية الأخرى الساندة للخطة الأمنية".
وأضاف أن "الخطة ستشمل تقسيم المحافظة إلى قطعات عدة تحفظ أمن وسلامة المحافظة والمواطنين والزائرين، كما أنها ستؤمن مداخل المحافظة والمدينة القديمة ومنطقة بادية النجف ومداخل المحافظة والطرق المؤدية إلى المدينة القديمة".  
وأشار إلى أن "مديرية بلدية النجف ومديرية البلديات والكهرباء والصحة ومديرتي الماء والمجاري والمديريات الأخرى الساندة، فضلاً عن العتبة العلوية المقدسة ومسجد الكوفة المعظم والمزارات الدينية والمواكب الحسينية سيشتركون في تقديم الخدمات للزائرين الوافدين إلى المحافظة".

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