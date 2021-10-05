المغرب.. الانتهاء من تطعيم أكثر من 23% من طلاب المدارس

ضد كورونا..

أفادت صحيفة “هسبريس المغربية” بأن إجمالي التلاميذ الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا بلغ مليونين و294 ألفا و660 - وهو ما يمثل 76.5 في المائة من الفئة المستهدفة - في حين أن إجمالي من تلقوا الجرعة الثانية فقد بلغ 705521، أي 23.5 بالمائة من هذه الفئة.

وأبانت الصحيفة نقلا عن تقارير وزارة الصحة المغربية أن عملية تلقيح الأطفال ما بين 12 و17 سنة مستمرة لحين الانتهاء من تلقيح هذه الفئة المستهدفة المحددة في ثلاثة ملايين طفل.



وذكرت الصحيفة أيضا أن إجمالي من تلقوا الجرعة الأولي داخل المملكة بلغ 22 مليونا و839 ألفا و37 شخصا الجرعة الأولى، وهو ما يمثل 76 بالمائة من الفئة المستهدفة؛ فيما تلقى 19 مليونا و427 ألفا و92 الجرعة الثانية، وهو ما يمثل 65 في المائة من الفئة المستهدفة.

جدير بالذكر أن السلطات المغربية تواصل استقدام شحنات إضافية لتعزيز مخزون الحملة الوطنية للتلقيح، حيث قررت أيضا اعتماد حقنة ثالثة بالنسبة للمواطنين والمقيمين الذين تتطلب حالتهم الصحية ذلك، للوصول إلى مناعة جماعية قوية تجاه الأعراض الحادة للجائحة.

وحثت وزارة الصحة الجميع على الالتزام بتوجيهات السلطات الصحية العمومية، والاستمرار في التقيد التام بالتدابير الوقائية قبل وخلال وبعد عملية التلقيح، للمساهمة في المجهود الوطني للحد من انتشار هذا الفيروس ببلادنا وتحقيق المناعة الجماعية.