عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضد كورونا..

المغرب.. الانتهاء من تطعيم أكثر من 23% من طلاب المدارس

تطعيم طلاب المدارس
تطعيم طلاب المدارس بالمغرب

أفادت صحيفة “هسبريس المغربية” بأن إجمالي التلاميذ الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا بلغ مليونين و294 ألفا و660   - وهو ما يمثل 76.5 في المائة من الفئة المستهدفة - في حين أن إجمالي من تلقوا الجرعة الثانية فقد بلغ 705521، أي 23.5 بالمائة من هذه الفئة.

وأبانت الصحيفة نقلا عن تقارير وزارة الصحة المغربية أن عملية تلقيح الأطفال ما بين 12 و17 سنة مستمرة لحين الانتهاء من تلقيح هذه الفئة المستهدفة المحددة في ثلاثة ملايين طفل.

وذكرت الصحيفة أيضا أن إجمالي من تلقوا الجرعة الأولي داخل المملكة بلغ  22 مليونا و839 ألفا و37 شخصا الجرعة الأولى، وهو ما يمثل 76 بالمائة من الفئة المستهدفة؛ فيما تلقى 19 مليونا و427 ألفا و92 الجرعة الثانية، وهو ما يمثل 65 في المائة من الفئة المستهدفة.

txt

المغرب.. انطلاق حملة تطعيم المواطنين بالجرعة الثالثة من لقاح كورونا

txt

الحظر .. قرار عاجل من المغرب بشأن قيود كورونا

جدير بالذكر أن السلطات المغربية تواصل استقدام شحنات إضافية لتعزيز مخزون الحملة الوطنية للتلقيح، حيث قررت أيضا اعتماد حقنة ثالثة بالنسبة للمواطنين والمقيمين الذين تتطلب حالتهم الصحية ذلك، للوصول إلى مناعة جماعية قوية تجاه الأعراض الحادة للجائحة.

وحثت وزارة الصحة الجميع على الالتزام بتوجيهات السلطات الصحية العمومية، والاستمرار في التقيد التام بالتدابير الوقائية قبل وخلال وبعد عملية التلقيح، للمساهمة في المجهود الوطني للحد من انتشار هذا الفيروس ببلادنا وتحقيق المناعة الجماعية.

المغرب وزارة الصحة طلاب المدارس لقاح كورونا الجرعة الأولى الجرعة الثانية

موضوعات متعلقة

المغرب تسجل هزة أرضية خفيفة بإقليم ورزازات

بعد مشاورات المغرب.. أمريكا: يجب إجراء الانتخابات الليبية في موعدها

ترشيحاتنا

في ذكرى ميلادها.. كيف أحرجت بطلة «تايتانك» كيت وينسليت ليوناردو دي كابريو؟

لعشاق الفخامة .. بنتلي بنتايجا موديل 2021 في الكويت | صور

ماذا يحدث عند زيارة قبر الوالدين؟.. 22 أمرا يجعله يوم عيد

أمريكا على موعد مع كارثة كبرى هذا الشهر.. ومطالب بتحرك عاجل

الأهلي السعودي يستأنف إجراءاته القانونية ضد لاعبه السابق دجانيني

نعتذر وشكرا لتحملكم .. رسالة جديدة من فيسبوك لمستخدميه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاكرز.. خبير أمن معلومات يكشف أسباب تعطل "فيسبوك" و"واتساب"

بسبب عطل فني.. توقف خدمة ماسنجر وانستجرام وواتساب في مصر والعالم

هل تعطل فيسبوك وواتس آب فقط؟..شلل في التطبيقات الشهيرة على الإنترنت عالميا

خبير معلومات يوضح سبب توقف فيسبوك وواتس اب وانستجرام ..فيديو

"فيسبوك" يكشف لـ صدى البلد تفاصيل عطل "واتس آب" و "إنستجرام" و "ماسنجر"

40 تصريحا جديدا من وزير التعليم لحسم الجدل قبل بدء الدراسة بأيام

وزير التعليم يعلق على اكتشاف مركز للدروس الخصوصية تحت الأرض في كفرالشيخ

السبب الحقيقي لتعطل فيسبوك في العالم.. هل يكون الهجوم الأضخم للهاكرز؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى ميلادها.. كيف أحرجت بطلة «تايتانك» كيت وينسليت ليوناردو دي كابريو؟

نشرة المنوعات| حقيقة تمكن طفل صيني من تعطيل فيسبوك وواتساب.. عضة عنكبوت تتسبب في بتر أصابع رجل.. سمكة قرش تلتهم ساق شاب

سمكة قرش تلتهم ساق شاب في أثناء الركمجة

بتر أصابع سائح بسبب عضة عنكبوت أثناء جلوسه على الشاطئ|صور

فيديو

رسائل طمأنة وتحذير من وزيرة الصحة بشأن الموجة الرابعة من كورونا ..فيديو

فيديو جراف.. إسقاط النظام.. المظاهرات تجتاح إثيوبيا ضد آبي أحمد

أزمة غاز تضرب أوروبا .. هل تعيش القارة العجوز شتاء جليديا؟ "فيديو"

فيديو جراف.. الشاب مصطفى ضربوه بحجر.. فرح يتحول إلى مأتم في أبوالنمرس .. ما القصة

المزيد

ساحة رأي

محمود أبو حبيب يكتب: سر الرقم 6 ونكسة تل أبيب

كواعب احمد البراهمي تكتب: الرسالات

د. ضحى بركات تكتب: هل يموت الحب ....؟

عبد الرازق توفيق يكتب: الكذب القسري

أحمد شيخو يكتب: استخدام تركيا للأسلحة الكيميائية

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «4»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

ريهام مازن

صحفيون على الجبهة !

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

إلهام أبو الفتح

100 عام على حديقة المريلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ