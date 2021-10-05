إجراءات تصل للحرمان من السفر.. أسماء المتغيبين عن دورة مبعوثي الأزهر للخارج

أكدت الأمانة العامة للبعوث بمجمع البحوث الإسلامية، أن حضور فعاليات "الدورة التدريبية للمبتَعثين للخارج" للعام الحالي 2021/2020م، يمثل أحد أهم إجراءات السفر، كما أن التغيب عن حضور الدورة قد يترتب عليه منع المبتعث من السفر.



كما نشرت الأمانة أسماء المتغيبين للتنبيه عليهم بضرورة حضور فعاليات الدورة بمقر الأكاديمية بمدينة نصر، علما بأنه تم رفع هذه الأسماء لمجمع البحوث الإسلامية، لاتخاذ إجراءات ضدهم، وهم على النحو الآتي:

أ. أبو العزايم محروس عبد المعطي - أسيوط

- أ. أحمد صادق جاد الرب يسن - الأقصر

- أ. عبد الباسط حسن محمد حسن ، الأقصر

- أ. محمد أحمد محمد محمود - الأقصر

- أ. أحمد محروس إبراهيم أبو جلالة - البحيرة

- أ. ياسر محمد محمد سلمان - البحيرة

- أ. عبد اللطيف أحمد أحمد الجابري - الجيزة

- أ. سامي عبد المنعم إسماعيل - الجيزة

- أ. عادل سعد عبد الرحمن أحمد - الدقهلية

- أ. محمد معوض رمضان شبانه - الدقهلية

- أ. سعيد عبد العزيز الرفاعي وهيبه - الغربية

- أ. محمد عبد الرازق السيد الفضالي - الغربية

- أ. حسين جابر محمد حسين - بني سويف

- أ. محمود محمد حيدر عبد النبي - بني سويف

- أ. حربي حسن عبد النعيم حسين - سوهاج

- أ. محمد مرسي عثمان وقاد - سوهاج

- أ. محمود شعبان همام جاد - سوهاج

- أ. السيد مغازي مغازي أحمد - كفر الشيخ

- أ. علي أحمد حسان سلمان - كفر الشيخ

- أ. محمود محمد عبد الحميد - الإسماعيلية

- أ. محمود علي محمد عطا الله - القاهرة

- أ. محمد محسن عطية بسيوني -الشرقية

- أ. محمد عبد العظيم أحمد برعي - الشرقية

- أ. أحمد صبحي محمود حسن - الشرقية

- أ. عبد الرحمن مصطفى جاد حسن - المنيا

- أ. محمد سالم علي خليل - جنوب سيناء

- أ. محمد عبد المنعم كمال - مشيخة الأزهر

- أ. الدسوقي أبو المجد إبراهيم - مشيخة الأزهر