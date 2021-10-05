عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انعقاد الجمعية التأسيسية لشركة مجمع العلمين للبتروكيماويات

صدى البلد

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الجمعية العامة التأسيسية لشركة مجمع العلمين للبتروكيماويات "علمين" كشركة مساهمة مصرية ، وأحد المشروعات الجديدة فى مجال صناعة البتروكيماويات ، والتى تهدف إلى تعظيم القيمة المضافة من الموارد الطبيعية المتاحة بمصر عن طريق إنتاج منتجات عالية القيمة تنتج ولأول مرة فى مصر وأفريقيا بدلاً من استيرادها من الخارج  ، بالإضافة الى إنشاء قاعدة صناعية جديدة في هذه المنطقة الصناعية الواعدة تقوم على منتجات المشروعات من خلال تحفيز إقامة صناعات تكميلية صغيرة ومتوسطة لإنتاج منتجات نهائية يتم تسويقها محلياً وعالمياً، والعمل على إيجاد فرص جديدة للاستثمار وتعظيم استغلال البنية التحتية من موانئ وطرق ومرافق ، وإيجاد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بما يسهم فى دعم وزيادة العائد الاقتصادى.


وأوضح  وزير البترول والثروة المعدنية، أن عقد جمعية شركة مجمع العلمين للبتروكيماويات يُعد أحد ثمار جهود الوزارة خلال الفترة الماضية لتشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات فى هذه المجالات الاستراتيجية والحيوية ، مؤكداً أن مردود المشروعات الجديدة المخطط تنفيذها والتى ستقام على مساحة 1600 فدان بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة وباستثمارات تقدر بحوالى 5ر10 مليار دولار لإنتاج 6 مليون طن سنوياً من المنتجات البتروكيماوية والكيماوية المتخصصة والغير تقليدية والتى لا يتم إنتاجها محلياً ، ستنعكس إيجايباً على منطقة العلمين الجديدة باعتبارها ظهير صناعى واعد لإقامة العديد من الصناعات الرئيسية والتكميلية وتحقق التنمية المستدامة التى تستهدفها الدولة بالمنطقة.


ووجه وزير البترول والثروة المعدنية، بالبدء فى  تنفيذ الخطط المحددة لإقامة تلك المشروعات على أعلى مستوى من التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والاستفادة من التجارب الناجحة فى هذا المجال ، مشيراً إلى هناك تجربة جيدة جارى تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس وهو مشروع مجمع  البحر الأحمر للبتروكيماويات والتكرير. 


ومن جانبه أوضح الكيميائى سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات أن المشروعات المخطط تنفيذها تشمل مشروع إنشاء مجمع البتروكيماويات ، ومجمع إنتاج الصودا آش ومشتقاتها، ومجمع إنتاج السيليكون ومشتقاته، ومصنع إنتاج ثاني أكسيد التيتانيوم، ومصنع إنتاج البوليمرات فائقة الامتصاص، ومجمع إنتاج المرافق والتخزين والخدمات اللوجستية، ومجمعات صناعات صغيرة ومتوسطة ملحقة ، وتهدف هذه المشروعات إلى إنتاج منتجات بتروكيماوية عالية القيمة تنتج لأول مرة فى مصر وأفريقيا بدلاً من استيرادها من الخارج  وتشمل المنتجات على سبيل المثال لا الحصر  البولي ايثيلين منخفض الكثافة والذى ينتج بمصر لأول مرة، ومشتقات VAM وهى المادة الرئيسية فى الدهانات والمواد اللاصقة ، والبوليولز وهى مادة رئيسية في الصناعات المغذية للسيارات، ومنتج الاستيرين لتـامين احتياجات شركة استيرينكس ، بالإضافة إلى مشتقات السيليكون التي تدخل في الصناعات الالكترونية والغزل والنسيج ، وثانى أكسيد التيتانيوم الذي يدخل فى صناعات الاصباغ والدهانات والصناعات التعدينية المتخصصة والصودا آش ومشتقاتها والتى تدخل فى صناعات الزجاج والورق وغيرها.

طارق الملا البترول وزير البترول صناعة البتروكيماويات إنشاء قاعدة صناعية جديدة المنطقة الصناعية

ترشيحاتنا

الحكومة تنفي تعارض التطعيم بمصل الإنفلونزا الموسمية مع لقاحات كورونا

حققت مكاسب مالية مجزية.. فتاة تحترف مهنة وصيفة العروس.. صور

الجامعة العربية تقدم شحنة مساعدات للصومال

دخل موسوعة جينيس.. شاهد|أول سباح يعبر بين قارتي آسيا وإفريقيا من قناة السويس

بعد استغناء الإسماعيلي عنه.. محمد صبحي يدرس اعتزال كرة القدم

كيف تكون صلاة قضاء الحاجة وهل نقرأ فيها سورة معينة؟.. علي جمعة يجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"فيسبوك" يكشف لـ صدى البلد تفاصيل عطل "واتس آب" و "إنستجرام" و "ماسنجر"

خبير يكشف السبب الأساسي وراء عطل "فيسبوك" و "واتساب" |شاهد

40 تصريحا جديدا من وزير التعليم لحسم الجدل قبل بدء الدراسة بأيام

السبب الحقيقي لتعطل فيسبوك في العالم.. هل يكون الهجوم الأضخم للهاكرز؟

مشاكل في التطبيقات.. أول تعليق من شركة "فيس بوك" عقب العطل المفاجئ

وزير التعليم يعلق على اكتشاف مركز للدروس الخصوصية تحت الأرض في كفرالشيخ

فئة واحدة ستحصل على تذكرة المونوريل والقطار الكهربائي والمترو مجانا.. تعرف عليها

 الخميس إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى ميلادها.. كيف أحرجت بطلة «تايتانك» كيت وينسليت ليوناردو دي كابريو؟

نشرة المنوعات| حقيقة تمكن طفل صيني من تعطيل فيسبوك وواتساب.. عضة عنكبوت تتسبب في بتر أصابع رجل.. سمكة قرش تلتهم ساق شاب

سمكة قرش تلتهم ساق شاب في أثناء الركمجة

بتر أصابع سائح بسبب عضة عنكبوت أثناء جلوسه على الشاطئ|صور

فيديو

فيديوجراف| من أجل الحب.. أميرة يابانية تتنازل عن كل ما تملك

رسائل طمأنة وتحذير من وزيرة الصحة بشأن الموجة الرابعة من كورونا ..فيديو

فيديو جراف.. إسقاط النظام.. المظاهرات تجتاح إثيوبيا ضد آبي أحمد

أزمة غاز تضرب أوروبا .. هل تعيش القارة العجوز شتاء جليديا؟ "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

محمود أبو حبيب يكتب: سر الرقم 6 ونكسة تل أبيب

كواعب احمد البراهمي تكتب: الرسالات

د. ضحى بركات تكتب: هل يموت الحب ....؟

عبد الرازق توفيق يكتب: الكذب القسري

أحمد شيخو يكتب: استخدام تركيا للأسلحة الكيميائية

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «4»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

ريهام مازن

صحفيون على الجبهة !

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

إلهام أبو الفتح

100 عام على حديقة المريلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ