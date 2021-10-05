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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم تكرم الفائزين فى مسابقات مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لعام 2021

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، احتفالية مسابقات الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.


وتهدف المسابقة إلى بناء شخصية المتعلم وتزويده بالمهارات اللازمة والأدوات التكنولوجية الحديثة بما يتماشى مع منظومة التعليم الجديدة المتمركزة حول متعلم قادر على التفكير والإبداع والابتكار ومتمكن فنيًا وتقنيًا.

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وأكدت الدكتورة رانده شاهين رئيس قطاع التعليم العام علي أن التكنولوجيا الرقمية المتطورة هي البنية الأساسية للاقتصاد العالمي، والركيزة الأساسية للتنمية الشاملة المستدامة والتي لن تتأتى إلا بالعمل على محورين رئيسيين هما التحول الرقمي وبناء الإنسان عماد النهضة وقوام التنمية، لذا تسعى وزارة التربية والتعليم إلى بناء شخصية المتعلم وتزويده بالمهارات اللازمة لذلك، وبالأدوات التكنولوجية الحديثة من خلال إقامة المسابقات.

 

وأشادت رئيس قطاع التعليم العام بالمشروعات، التى قدمها الطلاب الفائزين في المسابقة، والتى استخدموا فيها البرامج والأدوات التكنولوجية، ووظفوا أدوات الاتصال التكنولوجية في تبادل المحتوى والرؤى مع الآخرين، من خلال التواصل والعمل الجماعي التشاركي للطلاب لتبادل الخبرات والأفكار وتنمية مواهبهم.

التعليم : هدفنا ان يستطيع المتعلم استخدام وتوظيف ما تعلمه من مفاهيم 

وأوضحت الدكتورة عبير حامد مدير عام تنمية مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات أن المسابقات تتضمن مسابقة "المبدع الصغير" لتلاميذ الحلقة الابتدائية، ومسابقة "ابدع وابتكر" لطلاب الحلقة الإعدادية، ومسابقة "نعم نستطيع" لطلاب المرحلة الثانوية، مشيرة إلى أن فكرة إطلاق المسابقات الثلاثة للكمبيوتر جاءت لكي يستطيع المتعلم استخدام وتوظيف ما تعلمه من مفاهيم ومهارات بمناهج الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات في خدمة المواد الأخرى التي يتعلمها بحيث يكون هناك تكاملية بين مادة الكمبيوتر والمواد الأخرى.

 

وخلال الاحتفالية، قدم الطلاب عرضًا تقديميًا لمشروعاتهم الإلكترونية الابتكارية التطبيقية الفائزة، وما تعلموه بمناهج مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بالحلقة الابتدائية والإعدادية والمرحلة الثانوية في المادة.

 

وتم تكريم الطلاب الفائزين وعددهم (42) طالبًا، (10) طلاب من المرحلة الابتدائية، و(19) طالبًا من المرحلة الإعدادية، و(13) طالبًا من المرحلة الثانوية والذين يمثلون المحافظات  الـ (16) الفائزة، وهى (الشرقية، والغربية، وقنا، وبني سويف، ودمياط، والقليوبية، والدقهلية، وأسوان، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والبحيرة، والفيوم، وسوهاج، ومرسى مطروح، والإسماعيلية، وكفر الشيخ)، كما تم تكريم (18) من موجهى عموم مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات للمحافظات الفائزة.

التربية والتعليم الكمبيوتر وزير التربية والتعليم التعليم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

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