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رئيس التحرير
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تعليم

الدكتور ماجد نجم يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر

الدكتور ماجد نجم
الدكتور ماجد نجم يهنئ الرئيس السيسي بذكرى أكتوبر

يتقدم الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس جامعة حلوان والسادة النواب وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملون بالجامعة بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر المجيدة.

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وأكَّد الدكتور ماجد نجم أن السادس من أكتوبر سيظل يوماً خالدًا في تاريخ العسكرية المصرية, يوم استردت فيه مصر الأرض والعرض, وتحقَّق فيه النصر بإرادة الشعب وشجاعة قواته المسلحة الباسلة درع الوطن وسيفه، إذ سطر فيه جيش مصر العظيم ملحمة العزة والكرامة بدماء شهدائنا الأبرار التي ستظل منبعاً للفخر والاعتزاز لكل مصري ومصرية، كما أنه يدعو المولى عزَّ وجلَّ أن يحفظ لمصر وشعبها دوام الاستقرار والتقدم والرخاء والنماء.

 

ووجه سيادته التحية أيضا إلى كل أبطال القوات المسلحة البواسل على ما يقدمونه من تضحيات في مواجهة الإرهاب من أجل الحفاظ على سلامة الوطن ووحدة أراضيه.

 

وجدير باذكر تزامناً مع إحتفالات نصر أكتوبر المجيدة وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، تنطلق فعاليات المهرجان الغنائي للمتخصصين بالجامعات المصرية "برنامج القائد المبدع" تحت شعار "احتفالات أكتوبر والجمهورية الجديدة"، والذي ينظمه معهد إعداد القادة التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بقيادة الاستاذ الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى، والدكتور عبد المنعم الجيلانى وكلاء المعهد، وبمشاركة 190 طالب من 16 جامعة مصرية المتخصصة فى التربية الموسيقية.

 

 من جانبه أوضح الأستاذ الدكتور كريم همام مدير المعهد أن المهرجان يلقي الضوء على المبدعين والمبتكرين، حيث أن هذا المهرجان يمثل فرصة حقيقية لدعم واكتشاف المواهب الشابة وله دورًا حيويا بارزًا في نشر الفنون، والمساهمة في تنمية وإثراء شخصية الطلاب، ونشر الوعي الفنى وتنمية التذوق الجمالي في المجتمع وتنمية وتوسعة المشاركة المجتمعية من خلال عروض تفاعلية مع الجمهور يقدمها الطلاب، حيث أعلن سيادته أنه سيتم إختيار  اوركسترا وزارة التعليم العالي الممثل فى معهد إعداد القادة لكى  يشارك فى جميع الفعاليات المستقبلية، وذلك يسهم في صقل مواهب الطلاب وتشجيعهم على الاستمرار في الإنتاج الإبداعي.

 

وقد أكد مدير المعهد أن برنامج القائد المبدع يساهم فى تشجيع الشباب على الابتكار والإبداع وذلك لبناء ودعم قدراتهم داخل المجتمع المصري، فهؤلاء الشباب هم شركاء الحاضر ونبراس المستقبل المشرق، وهم الطاقة الدافعة والمحركة نحو التنمية والبناء، لذا وجب ضرورة الاهتمام بالشباب وتمكينهم كي يكونوا قادة المستقبل الذين يحملون راية مصر بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة لمصر والجمهورية الجديدة.

 

وتوجه سيادته بالشكر إلى الأستاذ الدكتور كرم ملاك عميد كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان والمشرف على المهرجان الغنائي للمتخصصين بالجامعات المصرية ورئيس لجنة التحكيم، كما توجه بالشكر لشركة كاسيو للآلات الموسيقية الراعي للمهرجان، وايضا توجه سيادته بالشكر إلي لجنة التحكيم الاستاذة الدكتورة داليا حسين رئيس قسم التربية الموسيقية نوعية عين شمس، الأستاذ الدكتور منتصر القللي رئيس قسم التربية الموسيقية نوعية أسيوط ومنسق المهرجان، الأستاذ الدكتور شادي محمود رئيس قسم التربية الموسيقية نوعية الإسكندرية، الأستاذ الدكتور محمد العشي  رئيس قسم التربية الموسيقية نوعية بورسعيد.

 

هذا وقد أفاد الأستاذ الدكتور كرم ملاك عميد كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان والمشرف على المهرجان الغنائي للمتخصصين بالجامعات المصرية ورئيس لجنة التحكيم، أنه خلال الحفل الختامى حيث يتم غناء وعزف ميدلي مجمع واحد من كل الجامعات معاً، متوجها بالشكر لمعهد إعداد القادة حيث أنه لأول مرة يتم تجميع أحتفال للكليات المتخصصة فى التربية الموسيقية.

 

واستكملت فعاليات الجلسة الافتتاحية بحفل موسيقى قدمه فريق كلية التربية النوعية جامعة عين شمس تطوعًا منهم، وفقرة غنائية قدمتها الاستاذة الدكتورة داليا حسين رئيس قسم التربية الموسيقية نوعية عين شمس.

ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ذكرى حرب أكتوبر تاريخ العسكرية المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي

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