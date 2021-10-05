بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية لـ محمد حجازى قائد قوات الدفاع الجوي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بترقية اللواء أركان حرب محمد حجازی عبد الموجود قائد قوات الدفاع الجوى إلى رتبة الفريق.
وينشر موقع صدى البلد الإخباري، السيرة الذاتية للفريق محمد حجازي عبد الموجود منازع، قائد قوات الدفاع الجوي.
الرتبة: فريق
السلاح: الدفاع الجوى
تاريخ الميلاد: 1963/11/11
تاريخ التخرج: 1986/07/01
الكلية: كلية الدفاع الجوى
تاريخ الترقية إلى الرتبة الحالية: 2016/01/01
المؤهلات العسكرية
حاصل على جميع الفرق التأهيلية لسلاح الدفاع الجوى
دورة أركان حرب
دورة كلية الحرب العليا
دورة كبار القادة
المناصب القيادية الرئيسية
تدرج فى الوظائف القيادية وصولأ الى قائدا للفرقة الثامنة دجو
رئـيس أركان قـوات الدفاع الجوى
الميداليات والأوسمة
ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة
ميدالية ثورة 25 يناير
نوط الواجب العسكرى من الطبقة الأولى
نوط الخدمة الممتازة
ميدالية ثورة 30 يونيو
ميدالية اليوبيل الذهبى لقوات الدفاع الجوى