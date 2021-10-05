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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مهلة حتى الثانية مساءً.. الشيوخ يعلن فتح باب تعديل رغبات الإنضمام للجان

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، فتح باب تعديل رغبات الانضمام للجان النوعية بالمجلس، وأمهل الأعضاء مدة زمنية حتى الثانية مساء اليوم، لتلقى طلبات تعديل الرغبات، إستعدادا لإجراء إنتخابات هيئات مكاتب اللجان غدا.

 

وتنص المادة 39 من لائحة مجلس الشيوخ على:

تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.

 

فيما نصت المادة 40 على:

يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، طلبات الأعضاء بالترشيح لعضوية اللجان.

ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان.

 

كما تنص المادة 41 على:
يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس النوعية.

 

جدير بالذكر أن المستشار محمود عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، أعلن الاستعداد التام للجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني للمجلس، والتى ستنعقد اليوم الثلاثاء، الموافق 5 من شهر أكتوبر المقبل 2021.

الشيوخ مجلس الشيوخ رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لائحة مجلس الشيوخ

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