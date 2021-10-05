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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء: ذكرى نصر أكتوبر المجيد سوف تبقي في الأذهان لكل الأجيال

وضع اكليل الزهور
وضع اكليل الزهور

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن ذكري نصر أكتوبر المجيد سوف تبقي في الأذهان أبد الدهر ولكل الأجيال المصرية، مشيرا إلي أنها ذكري خالدة علي مر العصور، مؤكدا أن سيناء البوابة الشرقية لمصر ويتميز أبنائها بقوة الانتماء وحب الوطن والتضحية  من أجله، وأوضح فودة أن سوف يعقد غدا ندوة  عن حرب أكتوبر يحاضر فيها خبراء عسكريون  ومن بينهم من حضر حرب اكتوبر وذلك احتفالا بالذكرى ٤٨ لنصر اكتوبر المجيد .

 

جاء ذلك خلال وضع اللواء  خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، إكليل الزهور على النصب التذكاري بميدان المحافظة في مدينة طور سيناء، احتفالًا  بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والأمنية، وعدد من مشايخ القبائل البدوية.


وبدأت الاحتفالية بعزف السلام الوطني، والوقوف دقيقة حداد علي أرواح شهداء الوطن، ووضع إكليل الزهور علي النصب التذكاري.


وقدم محافظ جنوب سيناء، التهنئة للرئيس السيسي ومواطني سيناء وجموع الشعب المصري بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر، وعودة كل حبة رمل في سيناء إلى حضن الوطن، مؤكدًا أن سيناء شهدت طفرة تنموية غير مسبوقة من قبل بسواعد أبنائها، وذلك بفضل توجيهات القيادة السياسية بدعم وتطوير المرافق الخدمية، وإقامة العديد من المشروعات الكبرى، مشيرًا إلى أنه جرى إنفاق مليارات الجنيهات خلال الفترة الماضية معظمها مرافق خدمية ومشروعات بنية تحتية، إضافة إلى العديد من المشروعات التنموية الكبرى.


كما قدم التحية والشكر لرجال القوات المسلحة، على التضحيات التي بذلوها من أجل إعادة هذا الجزء العزيز إلى الوطن، وأيضّا من أجل التضحيات التي مازالوا يقدمونها لأمن واستقرار البلاد.


وقال المحافظ، إن القوات المسلحة المصرية كانت ولا تزال عين مصر الساهرة على حماية حدود مصر، ويقدمون أرواحهم فداء كل حبة رمل في البلاد، وأوضح  أن إحياء ذكرى انتصارات أكتوبر كل عام تعد فرصة لغرس الانتماء والوطنية في نفوس الأجيال القادمة، وذلك من خلال استعراض بطولات الجيش المصري، التي لا تنتهي على مر التاريخ.


وشارك طلاب المدارس  من الفرق الكشفية والفرق الرياضية التابعة للتربية والتعليم  والشباب والرياضة في الاحتفال بذكرى نصر اكتوبر في ساحة  النصب التذكاري للشهداء أمام ديوان عام المحافظة.


ونظمت مديرية التربية والتعليم  مسيرة كبيرة بالأعلام والأغاني الوطنية  شارك فيها  المعلمون والطلاب من ديوان عام إدارة طور سيناء  وحتي  ديوان عام المحافظة .

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ذكري اكتوبر

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اللواء خالد فودة نصر أكتوبر الأذهان الأجيال

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