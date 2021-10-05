ناعيا ضحايا القوات الأمنية.. أول تعليق من حمدوك على اشتباكات الخرطوم

حمدوك يعلق على اشتباكات الخرطوم

نعى رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، اليوم الثلاثاء، ضحايا القوات الأمنية الذين قضوا باشتباكات اندلعت مع إرهابيين جنوب الخرطوم.

وأكد حمدوك على دعم القوات الأمنية السودانية بكل ما تحتاجه لتؤدي دورها في مواجهة الإرهاب.

وأعلنت صحيفة "السوداني"، أمس الاثنين، اعتقال 6 عناصر إرهابية، بعد إطلاق نار في ضاحية جبرة بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وقالت مصادر شرطية، لـ"سودان تربيون"، إن الاشتباكات العنيفة بين قوات نظامية وخلايا إرهابية أسفرت عن وقوع قتيل واصابة ضابط من القوات الأمنية كما تم اعتقال عناصر من الخلية التي تضم أجانب.

وأفادت المصادر بالقبض حتى الان على 6 من عناصر الخلية، بينما تتم ملاحقة واحد.

وقال مصدر أمني سوداني لشبكة "سكاي نيوز عربية" إنه تم الدفع بمدرعات لإحكام السيطرة على بناء يتحصن فيه إرهابيون في ضاحية جبرة جنوبي الخرطوم.

وفي 28 سبتمبر الماضي، أعلن جهاز المخابرات العامة عن مقتل 5 من عناصره برصاص إرهابيين كانوا بصدد إيقافهم بمربع 18 بحي جبرة، وقال إن قواته أوقفت 11 إرهابيا ينتمون لتنظيم "داعش" في موقعين مختلفين بالعاصمة الخرطوم.

وقال بيان صادر عن المخابرات السودانية إنه وبناءً على توافر معلومات عن خلية تتبع لـ داعش الإرهابية تم تنفيذ عملية أمنية للقبض على المجموعة بأحياء جبرة مربعي 18 و14 والأزهري مربع 14، وذلك في إطار جهود الجهاز لتأمين واستقرار البلاد، وبتنسيق تام مع الأجهزة الأمنية لمحاربة ومكافحة الأنشطة الإرهابية المتطرفة.

وأضاف البيان: "عليه قامت قوة من جهاز المخابرات العامة المختصة بتنفيذ المداهمة لكافة المواقع التي يختبئ فيها الإرهابيون، وأسفرت العملية في القبض على عدد 11 من الإرهابيين الأجانب من جنسيات مختلفة".