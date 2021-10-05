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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه أسوان تنظم ندوة توعية عن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

شركة مياه الشرب والصرف
شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان

نظمت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى فرع أسوان حملة توعية بقرية الكلح غرب بمركز إدفو فى إطار توجيهات المهندس يحيى عبد المنعم أبو زيد رئيس مجلس الإدارة بضرورة تكثيف حملات التوعية بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى.

وشملت حملة التوعية، استطلاع رأى المواطنين حول الخدمات المقدمة من الشركة، ورصد الشكاوى والمقترحات لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، وكذا طرق الأبواب ولقاء جماهيرى مع اللجنة المجتمعية بالقرية.

وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، أن مبادرة حياة كريمة هى نقلة نوعية لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمختلف محافظات الجمهورية خاصة محافظات جنوب الصعيد تحظى باهتمام الدولة المصرية.

وزير الإسكان ومحافظ أسوان يتفقدان مشروعات حياة كريمة بقرية فارس

وزير الإسكان ومحافظ أسوان يتفقدان مشروعات حياة كريمة بقرية فارس

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وأضاف يحيى أبو زيد بأن المكون التوعوى والمجتمعى يتسق مع أهداف المبادرة الرئاسية، وأنه لابد من وجود رسائل للتوعية تكون محددة وقريبة من المواطن الأسوانى، وتستهدف جميع الفئات العمرية المرأة والطفل والشباب وقادة الرأى ومؤسسات المجتمع المدني، لتحقق الحملات التوعوية تأثيرا إيجابيا لتغيير السلوكيات والممارسات الخاطئة فى التعامل مع مياه الشرب وشبكات الصرف الصحى.

ومن جانبه أكد المهندس ضياء منسق حياه كريمة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بقطاع إدفو، أن المبادرة الرئاسية حققت إنجازات كبيرة وتراكمات لمشكلات منذ أكثر من أربعين عام حيث أن البنية التحتية والمرافق لم يتم احلالها وتجديدها من أعوام كثيرة وتلك المبادرة سوف تقوم بتأسيس البنية التحتية والمرافق للقرى داخل الريف المصري وهذه مبادرة تستحق كامل الاحترام والتقدير لذلك يتوجه بخالص الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية على هذه المبادرة وإحساسه بالمصريين الذين يقطنون فى تلك القرى البسيطة.

وفى نفس السياق أوضح محمد عبد الفراج محمد، مدير إدارة التوعية بأن الحملة مستمرة لجميع قرى حياة كريمة بمحافظة أسوان، لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى وكذا طرق الأبواب ولقاء جماهيرى مع اللجنة المجتمعية بقرى المبادرة الرئاسية.

وتفقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق العمرانية الجديدة ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عدد من المشروعات الجارية التى تأتى في إطار المتابعات الميدانية المتتالية لمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "، التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " ، حيث رافقهم الدكتور مهندس سيد إسماعيل نائب الوزير لشئون البنية الأساسية ، ونائب المحافظ أحمد شعبان، واللواء إيهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي .

واستهلت الزيارة بتفقد الوزير والمحافظ لمشروع الصرف الصحى بقرية فارس التابعة لمركز كوم أمبو والذى يخدم أكثر من ١٤ ألف نسمة وتنفذه الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة ١٦٩ مليون جنيه حيث يضم المشروع محطة معالجة بطاقة ٢ إلى ٣ ألاف م٣/ يوم بنسبة تنفيذ ٢٠ ٪ ، بجانب عدد ٢ محطة رفع رئيسية وفرعية .

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