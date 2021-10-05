عاجل
أول تحرك من البرلمان بعد أزمة تعطل فيس بوك ومنصاته.. نواب: العالم تأثر كثيرا بغياب مواقع التواصل.. مطالب لشركات الاتصالات بإبلاغ عملائها فور وقوع أى عطل.. وإطلاق حملات للتوعية بخطورة إدمانها ورشة لنشر الوعي بالحضارة المصرية.. أزياء مصر القديمة في بيت السناري بداية فك الغلاف القماشي الفضي والأزرق من قوس النصر في باريس أمين "البحوث الإسلامية" يلتقي رئيس مجلس نواب كازخستان لبحث التعاون العلمي رئيس فيورنتينا يعلن رفض فلاهوفيتش تجديد عقده مع الفريق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نشرة أخبار العالم: بايدن ينتظر كارثة كبرى خلال أكتوبر.. وأزمة فيسبوك وفضائح باندورا.. وماذا يحدث بين فرنسا والجزائر؟

صدى البلد

- واشنطن تعاني بسبب أزمة الديون الهائلة
- ماهي الدولة التي لم تتأثر بعطل فيسبوك 
- أعطت حق الملكية لـ"نحلات شمعون".. هكذا اقترحت محكمة إسرائيلية على أهالي الشيخ جراح
- كل ما تريد معرفته عن موسم الرياض 2021 .. الموعد والفعاليات

 

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددًا من الموضوعات المهمة على الساحة العالمية، والتي تناولت موضوعات إعصار شاهين وكارثة عطل فيسبوك، وتسريبات باندورا، علاوة على قضايا أخرى.

 

أمريكا تواجه كارثة

رفض السيناتور الديمقراطي جو مانشين ، العديد من المواقف الحساسة سياسياً التي يتخذها قادة حزبه في وقت حرج بالنسبة لأجندة الرئيس جو بايدن الداخلية، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن.

 

دولة وحيدة في العالم لم تتأثر بعطل فيسبوك 

ذكرت تقارير صحفية أن عمل شبكات التواصل الاجتماعية، تأثر في أغلب دول العالم، خاصة تلك التي تستخدم مواقع التواصل إلا دولة واحدة لم تتأثر، وفق ما ذكرت شبكة “آرتي”.

وقالت الشبكة إن العالم تأثر بينما غردت الصين منفردة عن بقية العالم، وذلك لأنها تملك حزمتها من تطبيقات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

 

اعتراف رسمي من فيسبوك 

في تأكيد رسمي من  شركة فيسبوك التي يديرها الملياردير الأمريكية مارك زوكربيرج، أعلن مهندسو الشركة الكبرى عن سبب توقف الخدمة لتطبيقات فيسبوك وإنستجرام وواتسآب في كل العالم، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

 

اقتراح محكمة إسرائيلية على أهالي الشيخ جراح

منذ أشهر طويلة ومشكلة حي الشيخ جراح في القدس المحتلة مازالت قائمة، بسبب المماطلة الإسرائيلية والمحاولات الدؤوبة لأخذ حقوق الفلسطينيين.

 

وقامت بسبب مشكلة حي الشيخ جراح مواجهات عنيفة على مدار أسابيع في وقت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو.

 

وتريد إسرائيل إن تخلي وتتخلى العائلات الفلسطينية التي تعيش في حي الشيخ جراح بالقدس عن منازلها التي عاشت فيها طويلًا بحجة أنها لم تكن من أهلها منذ الأزل، وأنهم سكنوا الحي بموجب قرارات الأدرن التي كان إشراف الضفة الغربية تحت رعايتها.


شاهد| انفجارات هائلة في بركان لا بالما بإسبانيا

شهدت إسبانيا، اليوم الثلاثاء، سلسلة انفجارات هائلة في بركان لا بالما وذلك بعد انهيار جزء من فوهته.

ووفقا لشبكة "سكاي نيوز"، دمرت حمم بركان لا بالما نحو ألف مبنى منذ بدء الثورات؛ كما أجلت السلطات الإسبانية نحو 6 آلاف شخص بسبب البركان.


منح جائزة نوبل للفيزياء 2021 لثلاثة علماء

مُنحت جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2021، اليوم الثلاثاء، لثلاثة علماء لاكتشافاتهم في المناخ والأنظمة الفيزيائية المعقدة.

 

ووفقا لـ "يورو نيوز"، تم منح جائزة نوبل الفيزياء للأمريكي شوكورو مانابي والألماني كلاوس هاسلمان مناصفة مع الإيطالي جورجيو باريزي.


كل ما تريد معرفته عن موسم الرياض 2021 

ينطلق في العشرين من شهر أكتوبر الجاري بمسيرة كبرى، موسم الرياض في نسخته الثانية، والذي سيشهد هذا العام مبارة كرة قدم بين باريس سان جيرمان مع نجوم الهلال والنصر.

 

اجتماع مرتقب بين بايدن وماكرون

أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن وباريس توافقتا على الاستمرار بالتعاون حول قضايا الأمن والاتحاد الأوروبي والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

 

ووفقا لشبكة "سكاي نيوز"، قالت الرئاسة الفرنسية إن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ناقش مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مسار استعادة العلاقات بشكل أفضل بين واشنطن وباريس.

 

إيران: تقدمنا النووي يزداد بشكل يومي

أعرب مسئولون أمريكيون لوكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، عن استعدادهم لبحث سبل غير التفاوض لمنع إيران من السلاح النووي.

وكشف دبلوماسي أوروبي لـ"رويترز "عن مساعي إيران لفرض أمر واقع نووي قبل العودة للمفاوضات.

وأكد المسئول الأوروبي أن إعلان إيران نيتها العودة إلى المفاوضات "بلا معنى".


روسيا تأمل في اعتماد الصحة العالمية للقاح "سبوتنيك في" نهاية نوفمبر المقبل

أعرب مركز "جماليا" الروسي المطور لمصل "سبوتنيك في" المضاد لفيروس كورونا المستجد، عن أمله في أن تعتمد منظمة الصحة العالمية اللقاح نهاية شهر نوفمبر المقبل.

اشتباكات أمريكا تواجه كارثة دولة وحيدة لم تتأثر بعطل فيسبوك أهالي الشيخ جراح بركان لا بالما بإسبانيا موسم الرياض 2021 بايدن وماكرون ايران

موضوعات متعلقة

اعتراف رسمي من فيسبوك عن سبب تعطله في العالم.. وهذا رقم الخسائر الحقيقي

أعطت حق الملكية لـ"نحلات شمعون".. هكذا اقترحت محكمة إسرائيلية على أهالي الشيخ جراح

دولة وحيدة في العالم لم تتأثر بعطل فيسبوك وإنستجرام.. فما هي وما السبب؟

أمريكا على موعد مع كارثة كبرى هذا الشهر.. ومطالب بتحرك عاجل

مهدد بالعزل من منصبه .. آبي أحمد يبدأ ولاية ثانية بحرب ودمار داخلي

أول ظهور للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بعد الحكم بسجنه سنة ..شاهد

احتجاجات عارمة في إثيوبيا ضد آبي أحمد..وانكشاف سر حول سد النهضة

جون كيري يعلن ترشيح مصر لاستضافة قمة المناخ المقبلة

ترشيحاتنا

احترس.. طعام شهير يخفض الكوليسترول ويقلل خصوبة الرجال

افتتاح أولى دورات القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ السلام

إنشاء مركز خدمات سياحية تراثية بالأهرامات ونقل أهالي نزلة السمان الى حدائق أكتوبر

الإسكان تطرح 50 وحدة سكنية بمدينة 15 مايو.. خطوات التقديم والشروط

بينها دول عربية.. الاحتباس الحراري يهدد العالم

أمين "البحوث الإسلامية" يلتقي رئيس مجلس نواب كازخستان لبحث التعاون العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مذبحة التتش| بالأسماء رحيل 13 لاعبا عن الأهلي فى الميركاتو الصيفي .. اين ذهبوا ؟

إيه الريحة الوحشة دي؟.. لسبب مخجل رشدي أباظة يرفض تقبيل نجمة الرقص الشرقي

مش حسيببلك 19.. رسالة ساخرة من قفشه لـ محمد محمود.. والأخير يرد

خطوات بسيطة.. طريقة إضافة الأبناء على بطاقة التموين

نور عمرو دياب: والدي مش بيصرف عليا وهذه آخر مرة رأيته فيها

فئة واحدة ستحصل على تذكرة المونوريل والقطار الكهربائي والمترو مجانا.. تعرف عليها

"فيسبوك" يكشف لـ صدى البلد تفاصيل عطل "واتس آب" و "إنستجرام" و "ماسنجر"

رفض مقابلة ممدوح عباس.. الغندور يكشف مفاجأة بشأن مستقبل أشرف بن شرقي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قد اللعبة.. ظهور أغرب سيارة في شوارع السعودية| فيديو

زيادة الوزن.. تحذيرات مهمة من تصوير الطعام قبل تناوله

مفاجأة من العيار الثقيل.. ميسي في موسم الرياض ومباراة خيالية مع باريس سان جيرمان|فيديو

دليل 100% على وجود الفضائيين.. ظهور طبقين طائرين في السماء |صور

فيديو

فيديو جراف.. عقارات بالملايين.. الديوان الملكي الأردني: وثائق باندورا غير دقيقة

خسائر بالمليارات .. تفاصيل ليلة سقوط فيسبوك وواتساب وإنستجرام "فيديو"

فيديو جراف.. رأفت الهجان.. كرمه السادات وإيهاب نافع حلقة وصل مع المخابرات.. تفاصيل

فيديوجراف| من أجل الحب.. أميرة يابانية تتنازل عن كل ما تملك

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «5»

محمود أبو حبيب يكتب: سر الرقم 6 ونكسة تل أبيب

كواعب احمد البراهمي تكتب: الرسالات

د. ضحى بركات تكتب: هل يموت الحب ....؟

عبد الرازق توفيق يكتب: الكذب القسري

أحمد شيخو يكتب: استخدام تركيا للأسلحة الكيميائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: ايكوس والنضال الاستراتيجى

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

ريهام مازن

صحفيون على الجبهة !

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

اﻟﻤﺰﻳﺪ