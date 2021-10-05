نشرة أخبار العالم: بايدن ينتظر كارثة كبرى خلال أكتوبر.. وأزمة فيسبوك وفضائح باندورا.. وماذا يحدث بين فرنسا والجزائر؟

- واشنطن تعاني بسبب أزمة الديون الهائلة

- ماهي الدولة التي لم تتأثر بعطل فيسبوك

- أعطت حق الملكية لـ"نحلات شمعون".. هكذا اقترحت محكمة إسرائيلية على أهالي الشيخ جراح

- كل ما تريد معرفته عن موسم الرياض 2021 .. الموعد والفعاليات

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددًا من الموضوعات المهمة على الساحة العالمية، والتي تناولت موضوعات إعصار شاهين وكارثة عطل فيسبوك، وتسريبات باندورا، علاوة على قضايا أخرى.

رفض السيناتور الديمقراطي جو مانشين ، العديد من المواقف الحساسة سياسياً التي يتخذها قادة حزبه في وقت حرج بالنسبة لأجندة الرئيس جو بايدن الداخلية، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن.

ذكرت تقارير صحفية أن عمل شبكات التواصل الاجتماعية، تأثر في أغلب دول العالم، خاصة تلك التي تستخدم مواقع التواصل إلا دولة واحدة لم تتأثر، وفق ما ذكرت شبكة “آرتي”.

وقالت الشبكة إن العالم تأثر بينما غردت الصين منفردة عن بقية العالم، وذلك لأنها تملك حزمتها من تطبيقات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

في تأكيد رسمي من شركة فيسبوك التي يديرها الملياردير الأمريكية مارك زوكربيرج، أعلن مهندسو الشركة الكبرى عن سبب توقف الخدمة لتطبيقات فيسبوك وإنستجرام وواتسآب في كل العالم، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

منذ أشهر طويلة ومشكلة حي الشيخ جراح في القدس المحتلة مازالت قائمة، بسبب المماطلة الإسرائيلية والمحاولات الدؤوبة لأخذ حقوق الفلسطينيين.

وقامت بسبب مشكلة حي الشيخ جراح مواجهات عنيفة على مدار أسابيع في وقت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو.

وتريد إسرائيل إن تخلي وتتخلى العائلات الفلسطينية التي تعيش في حي الشيخ جراح بالقدس عن منازلها التي عاشت فيها طويلًا بحجة أنها لم تكن من أهلها منذ الأزل، وأنهم سكنوا الحي بموجب قرارات الأدرن التي كان إشراف الضفة الغربية تحت رعايتها.

شهدت إسبانيا، اليوم الثلاثاء، سلسلة انفجارات هائلة في بركان لا بالما وذلك بعد انهيار جزء من فوهته.

ووفقا لشبكة "سكاي نيوز"، دمرت حمم بركان لا بالما نحو ألف مبنى منذ بدء الثورات؛ كما أجلت السلطات الإسبانية نحو 6 آلاف شخص بسبب البركان.

مُنحت جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2021، اليوم الثلاثاء، لثلاثة علماء لاكتشافاتهم في المناخ والأنظمة الفيزيائية المعقدة.

ووفقا لـ "يورو نيوز"، تم منح جائزة نوبل الفيزياء للأمريكي شوكورو مانابي والألماني كلاوس هاسلمان مناصفة مع الإيطالي جورجيو باريزي.



كل ما تريد معرفته عن موسم الرياض 2021

ينطلق في العشرين من شهر أكتوبر الجاري بمسيرة كبرى، موسم الرياض في نسخته الثانية، والذي سيشهد هذا العام مبارة كرة قدم بين باريس سان جيرمان مع نجوم الهلال والنصر.

أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن وباريس توافقتا على الاستمرار بالتعاون حول قضايا الأمن والاتحاد الأوروبي والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

ووفقا لشبكة "سكاي نيوز"، قالت الرئاسة الفرنسية إن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ناقش مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مسار استعادة العلاقات بشكل أفضل بين واشنطن وباريس.

إيران: تقدمنا النووي يزداد بشكل يومي

أعرب مسئولون أمريكيون لوكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، عن استعدادهم لبحث سبل غير التفاوض لمنع إيران من السلاح النووي.

وكشف دبلوماسي أوروبي لـ"رويترز "عن مساعي إيران لفرض أمر واقع نووي قبل العودة للمفاوضات.

وأكد المسئول الأوروبي أن إعلان إيران نيتها العودة إلى المفاوضات "بلا معنى".



روسيا تأمل في اعتماد الصحة العالمية للقاح "سبوتنيك في" نهاية نوفمبر المقبل

أعرب مركز "جماليا" الروسي المطور لمصل "سبوتنيك في" المضاد لفيروس كورونا المستجد، عن أمله في أن تعتمد منظمة الصحة العالمية اللقاح نهاية شهر نوفمبر المقبل.