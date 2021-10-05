أمين "البحوث الإسلامية" يلتقي رئيس مجلس نواب كازخستان لبحث التعاون العلمي

التقى الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، بالسيد أشيمباييف ماولن ساجاثانولي رئيس مجلس النواب بجمهورية كازاخستان، وذلك على هامش مشاركة الأمين العام في اجتماع أمانة مؤتمر زعماء الأديان العالمية والتقليدية بمدينة نور سلطان عاصمة كازخستان.



وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل التعاون المشترك بين الأزهر الشريف وجمهورية كازخستان في مختلف المجالات؛ وذلك في إطار دور الأزهر الشريف ورسالته العلمية لجميع دول العالم؛ حيث أكد الأمين العام أن الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر يرحب بكل أوجه التعاون بما يحقق رسالته السمحاء وينشر الوسطية في شتى بقاع الأرض.



كما بحث الجانبان قضية حوار الأديان؛ حيث أكد الأمين العام أن الأزهر الشريف يدرك أهمية الحوار في إثراء مفاهيم العيش المشترك وإقرار السلم المجتمعي والعالمي بين جميع الشعوب، كما يحرص على تعزيز قيم الحوار والتعايش الآمن بين الجميع في العالم، وهو ما يظهر جليًّا في الجهود التي يبذلها فضيلة الإمام الأكبر من خلال جولاته المستمرة في الشرق والغرب.



كما تناول اللقاء أحوال الطلاب الوافدين من كازخستان من الدارسين بالأزهر الشريف في المراحل المختلفة؛ حيث وجه السيد أشيمباييف ماولن ساجاثانولي، عظيم الشكر للأزهر الشريف وإمامه الأكبر لما يقوم به من دور فاعل على المستوى العلمي والدعوي بما يخدم البشرية ويحقق السلم المجتمعي والعيش المشترك بين الجميع.