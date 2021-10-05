المؤسسة المصرية الروسية تشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب

تشارك "المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم" في فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب عام 2021، والذي بدأ في يوم 1 أكتوبر ويستمر حتي يوم 10 من نفسر الشهر، حيث أصدرت "المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم" عدد من الكتب الجديدة والتي سيتم عرضها في معرض الرياض الدولي للكتاب ومن بينها : كتاب "الفن والثقافة بين مصر وروسيا"، و"ناصر وبريجينيف" و"الفارابي ورسائله مقاربات جديدة"، و "حراس الإرميتاج"، و"حروب الذكاء الاصطناعي القادمة واحتمالات فناء البشر"



أشار "شادي حسين الشافعي" رئيس "المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم"، بأن مشاركة المؤسسة في عرض إصدارتها بمعرض الرياض الدولي ، ويتمثل الهدف منه الاهتمام بالثقافة العربية وتبادل الأفكار البناءة في المشاركة العلمية والثقافية، وفي ذلك السياق، تقوم المؤسسة بجهد كبير من أجل نشر الثقافة ودعم العلاقات بين الدول والشعوب.



وأضاف "الشافعي" أن يوجد عدد من إصدارات المؤسسة مدعومة بعدد من الوثائق والأدلة التاريخية والحضارية حيث قام مؤسسها الراحل الدكتور "حسين الشافعي" بدعم المكتبة العربية بعدد متنوع وكبير من الكتب تصل إلي مائتي كتاب، ولقد تم نشرها بعدد من اللغات الثلاث العربية والروسية والإنجليزية، وهي تُعَدُّ من أهم أنشطة المؤسسة، والتي تتبنى مهام جمع، وتوثيق، ونشر، وإصدار التراث الثقافي العربي الروسي، ومشروعات ترجمة ونشر الكتب العلمية والثقافية، وكذلك قامت بالمساهمة في إبراز العلاقات التاريخية المتبادلة بين مصر وروسيا.



تقوم " المؤسسة المصرية الروسية للثقافة و العلوم" بعرض عدد من الإصدارات، والتي من بينها كتاب "من لينين إلى بوتين - روسيا في الشرق الأوسط والأدنى"، والذي – بدوره - يتناول تفاصيلٍ عن الدولة الروسية، ودور حُكَامِهَا في الشرق الأوسط والعالم العربي، وكتاب "هرم ناصر :الرئيس وعصره"، والذي يعرض الدور السياسي للزعيم الراحل "جمال عبد الناصر"، وقيادته لثورة يوليو، وأيضاَ كتاب "الحضارة الروسية - جبروت المكان والزمان"، يعرض لنا ذلك الكتاب العمارة والفن في الدولة الروسية، وكذا تطوره عبر العصور، وكتاب "المفهوم الروسي للقيادة"، و"رحلة العائلة المقدسة في أرض مصر".. ذلك الكتاب، الذي بدوره يوضح مسارات العائلة المقدسة في مصر، وكتاب "ملكات الفراعنة"، الذي يُصور ملكات مصر القديمة، وتاريخهن، وكذلك دورهن السياسي في مصر.

ومن أبرز الكتب أيضاً كتاب "العلاقات المصرية السوفيتية (1943 – 1977) دراسة تحليلية وثائقية" وكتاب "معجزة الهرم الأكبر" - للدكتور زاهي حواس عالم المصريات - والذي يروي لنا عن أسرار وتاريخ الهرم الأكبر، وكتب عن قصص الأدب الروسي، ومنها "مسمار في الحائط"، و"حكاية القيصر سلطان"، و"مختارات من الشعر الروسي" والكتب العلمية.

ومن بينها كتاب "حكاية أول رائد فضاء في العالم"، الذي يتحدث عن رحلة "يوري جاجارين" إلي الفضاء عام 1961، وزيارته وتكريمه في مصر خلال عصر الزعيم الراحل "جمال عبد الناصر"، و"موسوعة العلم للجميع" وأيضاً سيتم عرض مجلة "الدراسات العربية الأوراسية"، التي تعرض الوثائق التاريخية للعلوم والثقافة العربية، وكتاب "مصر الروسية"، الذي يبرز الصفحات التاريخية وعلاقات الصداقة بين الشعبين المصري والروسي، وبالإضافة إلى جميع ما سلفنا ذكره كتاب "الروس عند مقدسات سيناء"، و"مصر وروسيا - 500 عام من التعاون".



تجدر الإشارة إلى أن هناك تنوع كبير في إصدارات" المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم"، والتي قام بتأسيسها الراحل الدكتور حسين الشافعي، والذي قام بنشر عدد من الكتب الثقافية والسياسية، والعلمية، والتاريخية وعلوم الفضاء والطاقة الذرية، والتي تجعل القارئ مُلِمَاً بالعلوم الإنسانية والحضارية.



وتستمر "المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم" في تقديم رسالتها لدعم العلوم الإنسانية والثقافية علي يد الأستاذ "شادي حسين الشافعي" والأستاذ "نبيل حسين الشافعي".