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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

رئيس تطوير الوافدين تستقبل تلاميذ رياض الأطفال بمعهد البعوث الإسلامية

رئيس تطوير الوافدين
رئيس تطوير الوافدين تستقبل تلاميذ رياض الأطفال بمعهد البعوث

استقبلت اليوم الثلاثاء 5 أكتوبر، الدكتور نهلة الصعيدي رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين، تلاميذ مرحلة رياض الأطفال، بمعهد البعوث الإسلامية الابتدائي، في لقاء حفته مشاعر الأمومة الصادقة من ناحية، وحرص القائد والمربي من ناحية أخرى، حيث وجهت لهم رسالة "أنتم أبنائي وأسعى أن تحقق فيكم آمال الأم لأبنائها".


كما قامت الدكتورة نهلة الصعيدي خلال الزيارة بجولة تفقدية للوقوف على حالة الفصول وغرف النشاط وورش العمل بالإضافة للملاعب الداخلية والخارجية للأطفال، واستعراض أبرز المستجدات من طرق ووسائل تعليمية ملائمة لمرحلة رياض الأطفال، كما طالبت السادة المدرسين ببذل مزيد من الجهد والحرص في التعامل مع عقلية التلاميذ في هذه المرحلة، مضيفة أنها داعمة لكل الأفكار والأنشطة التي من شأنها خلق حالة من الإبداع والابتكار لدى الأطفال. 


وفي نهاية الزيارة أكدت الدكتورة نهلة الصعيدي على ضرورة الاهتمام بأبنائنا في هذه المرحلة العمرية والعمل على تشكيل شخصيتهم وفق المنهج الأزهري المنضبط، مع ضرورة التواصل مع الأسرة والتنسيق معها في توجيه سلوك الطفل واستثمار قدراته ومواهبه الاستثمار الأمثل.

تزيين قاعات الفصول الدراسية

 

وقامت معلمات الأنشطة الاجتماعية والفنية بمعهد البعوث الإسلامية الابتدائي بتزيين قاعات الفصول الدراسية بالمعهد لإدخال البهجة والسرور على تلاميذ مرحلة رياض الأطفال (المستوى الأول والثاني) أثناء استقبالهم غدًا الثلاثاء بمقر المعهد؛ لبدء عامهم الدراسي الجديد.

وتنوعت التجهيزات ما بين عمل رسومات الشخصيات الكرتونية على الحائط، وتعليق لوحات فنية مرسومة بألوان زاهية شيقة لجذب أنظار التلاميذ داخل الصف، كما قامت أيضا المعلمات  بتزيين باب الفصول  بالورود والأشكال المختلفة التي تضفي منظرًا جميلا أثناء دخول الأطفال غدًا لقاعاتهم الدراسية.
 

رئيس تطوير الوافدين تستقبل تلاميذ رياض الأطفال بمعهد البعوث الإسلامية
رئيس تطوير الوافدين تستقبل تلاميذ رياض الأطفال بمعهد البعوث الإسلامية
رئيس تطوير الوافدين تستقبل تلاميذ رياض الأطفال بمعهد البعوث الإسلامية
رئيس تطوير الوافدين تستقبل تلاميذ رياض الأطفال بمعهد البعوث الإسلامية
رئيس تطوير الوافدين تستقبل تلاميذ رياض الأطفال بمعهد البعوث الإسلامية
رئيس تطوير الوافدين تستقبل تلاميذ رياض الأطفال بمعهد البعوث الإسلامية
رئيس تطوير الوافدين تستقبل تلاميذ رياض الأطفال بمعهد البعوث الإسلامية
رئيس تطوير الوافدين تستقبل تلاميذ رياض الأطفال بمعهد البعوث الإسلامية
رئيس تطوير الوافدين تستقبل تلاميذ رياض الأطفال بمعهد البعوث الإسلامية
رئيس تطوير الوافدين تستقبل تلاميذ رياض الأطفال بمعهد البعوث الإسلامية
الطلاب الوافدين مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين رياض الأطفال البعوث الإسلامية المنهج الأزهري

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