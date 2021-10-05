بعد تطعيمهم بلقاح كورونا.. تسكين 2000 طالب في مدينة الأزهر الجامعية

كشف الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، عن عدد الطلاب والطالبات الذين تم تسكينهم بالفعل في المدينة الجامعية بالقاهرة.

وقال نائب رئيس جامعة الأزهر، لصدى البلد، إنه تم تسكين ما يزيد عن 2000 طالب وطالبة في يوم واحد، حيث بدأ التسكين أمس الإثنين، وهناك إجراءات وأوراق لا يتم تسكين الطالب إلا بتوفيرها وكذلك ضرورة تلقي جميع الطلاب لقاح فيروس كورونا.

وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر، أنه بالنسبة لاستثناء أبناء شمال سيناء في السكن بالمدينة الجامعية فإنه يتم بالفعل بصفتهم من المحافظات النائية، وكذلك باقي المحافظات الحدودية.

وأشار إلى أن بعض الطلاب تقدموا على موقع وزارة الصحة للحصول على لقاح كورونا ولم يستقبلوا رسالة التطعيم، وهناك طلاب حصلوا على جرعة واحدة، وهناك طلاب حصلوا على جرعتين.

وأوضح، أن الطالب الذي لم يحصل على اللقاح أو حصل على جرعة واحدة، هو الذي يسأل على كيفية التقديم للمدينة لأنه يشترط الحصول على اللقاح للسكن بالمدينة، وفي هذه الحالة عليه التقدم التوجه للإدارة الطبية للحصول على الإفادة بأنه حصل على جرعة واحدة ولم يحصل على إفادة، ومن لم يحصل على اللقاح أصلا فإن الطالب له أن يعيد تعديل المكان الذي يتلقي التطعيم منه ويختار مكان التطعيم في جامعة الأزهر ووقتها سيكون هناك سرعة في تلقيه اللقاح

وأكد أنه تم تقديم 16 ألف طالب وطالبة للسكن في المدينة الجامعية بالقاهرة، مضفا أنه لابد من مراجعة بيانات الطلاب المتقدمين كاملة وهذا الأمر يحتاج إلى وقت بعض ما، منوها أنه تمت مراجعة نصف هذه الأعداد وجاري مراجعة النصف الآخر.