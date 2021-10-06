أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 6-10-2021

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الأربعاء 6- 10-2021، وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي.
العملة شراء بيع
دولار أمريكى 15.6461 15.7769
يورو 18.1463 18.3043
جنيــه إسترليـنى 21.3084 21.4881
دولار كنـدى 12.4244 12.5323
كرون دانمركى 2.4397 2.4605
كرون نرويجى 1.8299 1.8459
كرون ســويدى 1.7914 1.8068
فرنك سويسرى 16.8800 17.0285
100 ين يابانى 14.0677 14.1866
ريـــال سعـــودى 4.1718 4.2069
دينــار كويتى 51.8202 52.3888
درهم اماراتى 4.2589 4.2958
دولار اســـترالى 11.3888 11.4856
دينــار البحــرين 41.4982 41.8507
ريـــال عمـــانى 40.6349 40.9800
ريـــال قطــــرى 4.2960 4.3343
دينـار اردنـى 22.0367 22.2837
يوان صينى 2.4265 2.4479