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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 6-10-2021

ارشيفية
ارشيفية

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الأربعاء 6- 10-2021، وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي.

 العملة               شراء                            بيع
دولار أمريكى  15.6461                  15.7769
يورو  18.1463                          18.3043
جنيــه إسترليـنى  21.3084             21.4881
دولار كنـدى  12.4244                 12.5323
كرون دانمركى 2.4397               2.4605
كرون نرويجى  1.8299               1.8459
كرون ســويدى 1.7914               1.8068
فرنك سويسرى 16.8800            17.0285
100 ين يابانى 14.0677            14.1866
ريـــال سعـــودى 4.1718           4.2069
دينــار كويتى 51.8202             52.3888
درهم اماراتى 4.2589              4.2958
دولار اســـترالى 11.3888        11.4856
دينــار البحــرين 41.4982        41.8507
ريـــال عمـــانى 40.6349        40.9800
ريـــال قطــــرى 4.2960         4.3343
دينـار اردنـى 22.0367          22.2837
يوان صينى 2.4265               2.4479

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم دولار أمريكي ريال سعودي درهم إماراتى ريـــال قطــــرى

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