أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 6-10-2021

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الأربعاء 6- 10-2021، وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي.

العملة شراء بيع

دولار أمريكى 15.6461 15.7769

يورو 18.1463 18.3043

جنيــه إسترليـنى 21.3084 21.4881

دولار كنـدى 12.4244 12.5323

كرون دانمركى 2.4397 2.4605

كرون نرويجى 1.8299 1.8459

كرون ســويدى 1.7914 1.8068

فرنك سويسرى 16.8800 17.0285

100 ين يابانى 14.0677 14.1866

ريـــال سعـــودى 4.1718 4.2069

دينــار كويتى 51.8202 52.3888

درهم اماراتى 4.2589 4.2958

دولار اســـترالى 11.3888 11.4856

دينــار البحــرين 41.4982 41.8507

ريـــال عمـــانى 40.6349 40.9800

ريـــال قطــــرى 4.2960 4.3343

دينـار اردنـى 22.0367 22.2837

يوان صينى 2.4265 2.4479