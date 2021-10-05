عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران تنفي إغلاق مكتب المرشد في أذربيجان

علم إيران
علم إيران

نفت السفارة الإيرانية في باكو، إغلاق مكتب ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي في العاصمة الأذربيجانية .

 

وحسب وكالة “مهر” الإيرانية، قالت السفارة الإيرانية في أذربيجان الخبر، وأعلنت أنه عند الساعة العاشر صباحًا قام عدد من حراس مكتب ممثل قائد الثورة بإخبار المترددين عن إغلاق المكان لبضع الوقت حتى إجراء البروتوكولات الخاصة بجائحة فيروس كورونا.

إيران تغلق مجالها الجوي أمام أذربيجان.. وباكو ترد بإغلاق مكتب ممثل خامنئي

إيران: تقدمنا النووي يزداد بشكل يومي.. ودبلوماسي أوروبي: نوايا طهران للعودة للمفاوضات «بلا معنى»

وأضافت السفارة الإيرانية في باكو أنه تمت متابعة القضية على الفور من خلال القنوات الدبلوماسية، مؤكدة أن الجهود الدبلوماسية جارية لإعادة فتح منطقة الحسينية.

 

وكانت السلطات الإيرانية أعلنت اليوم الثلاثاء إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات القادمة من دولة أذربيجان، بينما ردت باكو بإغلاق مكتب ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي لديها.

 

وأعلنت وزارة الداخلية بجمهورية أذربيجان إغلاق منطقة الحسينية التابعة لممثل آية الله علي خامنئي في باكو بسبب ما وصفته بـ"زيادة انتشار كورونا في بعض أنحاء باكو".

 

لكن علي أكبر أجاق نجاد، ممثل خامنئي في باكو  قال لوكالة تسنيم للأنباء التابعة للحرس الثوري، إن المسجد والمكتب التمثيلي للزعيم الإيراني في العاصمة الأذرية أغلقوا اليوم بأمر من المسؤولين في البلاد.

 

ولم يقدم المزيد من التفاصيل حول الموضوع ، لكن وزارة الداخلية الأذربيجانية أكدت الخبر وأعلنت أن شرطة جمهورية أذربيجان قد أغلقت المكتب.

 

وأغلقت إيران مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الأذربيجانية، التي تنقل إمدادات عسكرية إلى جمهورية ناختشيفان المتمتعة بالحكم الذاتي.

 

وحسب وكالة "سبوتنيك أذربيجان" أرسلت الحكومة الإيرانية إخطارا عبر القنوات العسكرية الرسمية إلى قيادة وزارة الدفاع الأذرية، بإغلاق إيران مجالها الجوي أمام الطائرات الحربية الأذربيجانية.

 

وشهدت علاقات أذربيجان مع إيران، باعتبارها أكبر جار جنوبي لهذا البلد، العديد من التقلبات منذ العام الماضي وبعد انتهاء حرب أذربيجان مع أرمينيا.

 

في الأسبوعين الماضيين، صعدت طهران التوترات مع جارتها الأذرية، مدعية أن باكو تسمح لإسرائيل بالقيام بأنشطة تهدد الأمن القومي الإيراني.

 

وتصاعدت التوترات بين إيران وجمهورية أذربيجان بعد التدريبات التي قامت بها جارة إيران الشمالية (جمهورية أذربيجان) على الحدود بين إيران وأرمينيا وأذربيجان، وأجرى الجيش الإيراني تمرين "غزاة خيبر" رداً على جمهورية أذربيجان.

 

وتزعم طهران أن أذربيجان سمحت لإسرائيل باستخدام أراضيها للقيام بأنشطة تهدد الأمن القومي الإيراني.

ايران خامنئي المرشد الإيراني السفارة الإيرانية اذربيجان

ترشيحاتنا

حكم سماع الأغاني .. الإفتاء تضع 3 معايير تجنبك الحرام

خالد الغندور: محمد صلاح زملكاوي متعصب وكان نفسه يلعب للقلعة البيضاء.. تفاصيل

أخبار السيارات | بنتلي بنتايجا موديل 2021 في الكويت ..هوندا تعلن عن سيفيك R الجيل التالي..مهرجان السيارات الدولي في باريس يمنح بوجاتي بوليد جائزة أفضل سيارة خارقة

الأمور تتأزم.. أحمد رفعت يواصل تمرده على النادي المصري.. تفاصيل

تأجيل مباراتي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الجولة التاسعة لأجل غير مسمى

الدراسة تنطلق السبت.. رضا حجازي: الحضور يومي وإلزامي وتسجيل الغياب بصورة منتظمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيه الريحة الوحشة دي؟.. لسبب مخجل رشدي أباظة يرفض تقبيل نجمة الرقص الشرقي

مذبحة التتش| بالأسماء رحيل 13 لاعبا عن الأهلي فى الميركاتو الصيفي .. اين ذهبوا ؟

نور عمرو دياب: والدي مش بيصرف عليا وهذه آخر مرة رأيته فيها

فئة واحدة ستحصل على تذكرة المونوريل والقطار الكهربائي والمترو مجانا.. تعرف عليها

خطوات بسيطة.. طريقة إضافة الأبناء على بطاقة التموين

مش حسيببلك 19.. رسالة ساخرة من قفشه لـ محمد محمود.. والأخير يرد

رفض مقابلة ممدوح عباس.. الغندور يكشف مفاجأة بشأن مستقبل أشرف بن شرقي

"فيسبوك" يكشف لـ صدى البلد تفاصيل عطل "واتس آب" و "إنستجرام" و "ماسنجر"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتعرف تطبخ.. شاهد شاب يتزوج من "حلة أرز" ويطلقها في نفس اليوم|صور

الرئيس السيسى يجتمع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. فيديو

قد اللعبة.. ظهور أغرب سيارة في شوارع السعودية| فيديو

زيادة الوزن.. تحذيرات مهمة من تصوير الطعام قبل تناوله

فيديو

تفاصيل لحظة اغتيال السادات .. نجل الرئيس الراحل يبرّئ خالد الإسلامبولي "فيديو"

الرئيس السيسى يجتمع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. فيديو

فيديو جراف.. عقارات بالملايين.. الديوان الملكي الأردني: وثائق باندورا غير دقيقة

خسائر بالمليارات .. تفاصيل ليلة سقوط فيسبوك وواتساب وإنستجرام "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: تداعيات تعطل مواقع التواصل

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «5»

محمود أبو حبيب يكتب: سر الرقم 6 ونكسة تل أبيب

كواعب احمد البراهمي تكتب: الرسالات

د. ضحى بركات تكتب: هل يموت الحب ....؟

عبد الرازق توفيق يكتب: الكذب القسري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

«فالصو»!

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: ايكوس والنضال الاستراتيجى

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

ريهام مازن

صحفيون على الجبهة !

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

اﻟﻤﺰﻳﺪ