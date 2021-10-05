عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأمور تتأزم.. أحمد رفعت يواصل تمرده على النادي المصري.. تفاصيل

أحمد رفعت
أحمد رفعت

قال طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادي المصري، إن ناديه لم يتوصل حتى الآن لحل بشأن أزمة اللاعب أحمد رفعت، مشيرًا إلى أن كل ما يثار حول وصول عروض رسمية لضم اللاعب غير صحيحة.

 

وأضاف “هاشم”، في تصريحات متلفزة على قناة “أون تايم سبورتس 2”، "عقدنا 50 جلسة مع أحمد رفعت، وعرفنا طلباته لكن حتى الآن لم نصل لحل، ومع احترامي لكل الأطراف لكن الأمور زادت عن حدها".

 

وتابع عضو مجلس إدارة النادي المصري، "نتعامل مع الأزمة باللائحة المالية، فاللاعب غائب عن فترة الإعداد، وهذه أمور غير طبيعية، ولن نسمح لسياسة "لوي الذراع".

 

وأكد "حولنا كل الملف إلى الشئون القانونية في النادي، كل ما قاله ليس له أساس من الصحة بشأن عرض رسمي من فيوتشر أو الدوري السعودي".

 

وتابع “أحمد رفعت مرتبط بعقد مع المصري ويجب تنفيذ بنوده، مر على إجازته 10 أيام ولم يعد إلى التدريبات حتى الآن، ولم يمنحنا جواز السفر الخاص به ومنقطع عن التدريبات وكل هذا أدى لتراجع لياقته البدنية”.

 

وأتم تصريحاته "حين يبحث اللاعب عن مبالغ أكثر يفقد تركيزه مع فريقه، يجب أن يحترم اللاعب تعاقده ويكمله حتى نهايته".

طارق هاشم النادي المصري أحمد رفعت فيوتشر الدوري السعودي

ترشيحاتنا

شركة عالمية عملاقة توقف بيع منتجاتها في إسرائيل

حكم سماع الأغاني .. الإفتاء تضع 3 معايير تجنبك الحرام

خالد الغندور: محمد صلاح زملكاوي متعصب وكان نفسه يلعب للقلعة البيضاء.. تفاصيل

أخبار السيارات | بنتلي بنتايجا موديل 2021 في الكويت ..هوندا تعلن عن سيفيك R الجيل التالي..مهرجان السيارات الدولي في باريس يمنح بوجاتي بوليد جائزة أفضل سيارة خارقة

الأمور تتأزم.. أحمد رفعت يواصل تمرده على النادي المصري.. تفاصيل

تأجيل مباراتي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الجولة التاسعة لأجل غير مسمى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيه الريحة الوحشة دي؟.. لسبب مخجل رشدي أباظة يرفض تقبيل نجمة الرقص الشرقي

مذبحة التتش| بالأسماء رحيل 13 لاعبا عن الأهلي فى الميركاتو الصيفي .. اين ذهبوا ؟

نور عمرو دياب: والدي مش بيصرف عليا وهذه آخر مرة رأيته فيها

فئة واحدة ستحصل على تذكرة المونوريل والقطار الكهربائي والمترو مجانا.. تعرف عليها

خطوات بسيطة.. طريقة إضافة الأبناء على بطاقة التموين

مش حسيببلك 19.. رسالة ساخرة من قفشه لـ محمد محمود.. والأخير يرد

رفض مقابلة ممدوح عباس.. الغندور يكشف مفاجأة بشأن مستقبل أشرف بن شرقي

"فيسبوك" يكشف لـ صدى البلد تفاصيل عطل "واتس آب" و "إنستجرام" و "ماسنجر"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتعرف تطبخ.. شاهد شاب يتزوج من "حلة أرز" ويطلقها في نفس اليوم|صور

الرئيس السيسى يجتمع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. فيديو

قد اللعبة.. ظهور أغرب سيارة في شوارع السعودية| فيديو

زيادة الوزن.. تحذيرات مهمة من تصوير الطعام قبل تناوله

فيديو

تفاصيل لحظة اغتيال السادات .. نجل الرئيس الراحل يبرّئ خالد الإسلامبولي "فيديو"

الرئيس السيسى يجتمع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. فيديو

فيديو جراف.. عقارات بالملايين.. الديوان الملكي الأردني: وثائق باندورا غير دقيقة

خسائر بالمليارات .. تفاصيل ليلة سقوط فيسبوك وواتساب وإنستجرام "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د. سيد حجازي يكتب: نصر أكتوبر إستراتيجية مصرية صميمة

د.فتحي حسين يكتب: تداعيات تعطل مواقع التواصل

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «5»

محمود أبو حبيب يكتب: سر الرقم 6 ونكسة تل أبيب

كواعب احمد البراهمي تكتب: الرسالات

د. ضحى بركات تكتب: هل يموت الحب ....؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

«فالصو»!

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: ايكوس والنضال الاستراتيجى

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

ريهام مازن

صحفيون على الجبهة !

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

اﻟﻤﺰﻳﺪ