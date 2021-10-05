الأمور تتأزم.. أحمد رفعت يواصل تمرده على النادي المصري.. تفاصيل

قال طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادي المصري، إن ناديه لم يتوصل حتى الآن لحل بشأن أزمة اللاعب أحمد رفعت، مشيرًا إلى أن كل ما يثار حول وصول عروض رسمية لضم اللاعب غير صحيحة.

وأضاف “هاشم”، في تصريحات متلفزة على قناة “أون تايم سبورتس 2”، "عقدنا 50 جلسة مع أحمد رفعت، وعرفنا طلباته لكن حتى الآن لم نصل لحل، ومع احترامي لكل الأطراف لكن الأمور زادت عن حدها".

وتابع عضو مجلس إدارة النادي المصري، "نتعامل مع الأزمة باللائحة المالية، فاللاعب غائب عن فترة الإعداد، وهذه أمور غير طبيعية، ولن نسمح لسياسة "لوي الذراع".

وأكد "حولنا كل الملف إلى الشئون القانونية في النادي، كل ما قاله ليس له أساس من الصحة بشأن عرض رسمي من فيوتشر أو الدوري السعودي".

وتابع “أحمد رفعت مرتبط بعقد مع المصري ويجب تنفيذ بنوده، مر على إجازته 10 أيام ولم يعد إلى التدريبات حتى الآن، ولم يمنحنا جواز السفر الخاص به ومنقطع عن التدريبات وكل هذا أدى لتراجع لياقته البدنية”.

وأتم تصريحاته "حين يبحث اللاعب عن مبالغ أكثر يفقد تركيزه مع فريقه، يجب أن يحترم اللاعب تعاقده ويكمله حتى نهايته".