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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

جامعة الأزهر تُرسل قافلة استطلاعية لبحث احتياجات دولة تشاد من الأجهزة الطبية

قافلة الأزهر إلى
قافلة الأزهر إلى تشاد

توجه اليوم الثلاثاء، وفد علمي برئاسة الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، إلى دولة تشاد، برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

ضم وفد الأزهر، عددٌ من أساتذة كلية الطب والمتخصصين بجامعة الأزهر، للوقوف على احتياجات كلية الطب بجامعة الملك فيصل الحكومية بتشاد من الأجهزة والمستلزمات الطبية المطلوبة في أسرع وقت؛ تلبية لحاجة الشعب التشادي من رعاية صحية تتطلب إجراء عمليات جراحية حرجة.

وجاء القرار بإرسال قافلة استطلاعية في ضوء دراسة لتقييم الوضع الصحي والطبي في دولة تشاد، حيث سيَّر الأزهر مجموعة من القوافل الطبية والإغاثية إلى دولة تشاد.

 

وأوصى أطباء القوافل الأزهرية بضرورة دعم تشاد بالأجهزة والمستلزمات الطبية، وتدريب الأطباء التشاديين وطلاب كليات الطب هناك والعمل على تنمية مهاراتهم في مختلف التخصصات، إضافة إلى القوافل الطبية والإغاثية التي يسيرها الأزهر الشريف إلى تشاد بشكل دوري.

الأزهر ولة تشاد الإمام الاكبر وفد علمي القوافل الطبية والإغاثية

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