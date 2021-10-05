عبر القناة بذراع واحدة|المجند إسماعيل جاب الله: فتحنا الثغرات بالساتر الترابي تحت القصف

تحتفل مصر هذه الأيام، بمرور 48 عامًا، على نصر السادس من أكتوبر 1973 وتحرير سيناء من العدو الإسرائيلي، والتي قام باحتلالها عقب حرب 5 يونيو عام 1967، وقام المصريون طوال 6 سنوات، هي من الفترة 1967، حتى 1973، بالاستعداد لمعركة النصر المبين، والتي أنهت أسطورة الجيش الذي لا يقهر، الجيش الإسرائيلي في 73.

فقد عبر عشرات الآلاف من أبطال القوات المسلحة، في السادس من أكتوبر عام 1973، إلى الضفة الشرقية لقناة السويس، لاستعادة أغلى بقعة في مصر وهي سيناء، واستعاد المصريون الأرض، و استعادوا معها كرامتهم واحترامهم للعالم، حيث تعد حرب أكتوبر المجيدة، علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة فقد تبارت فيها جميع التشكيلات والقيادات في أن تكون مفتاحًا لنصر مبين.

وأتى اليوم السادس من شهر أكتوبر عام 1973 وكشفت الدولة المصرية عن هيبتها وقوتها وعلا زئيرها إلي علالي السماء بقول "الله واكبر" الذي بعث الرعب في قلوب الجنود والقادة الإسرائيليين، عابرين قناة السويس محطمين الساتر الترابي وخط بارليف المنيع الذي قال عنه السوفيت في ذلك الوقت "لا يقهر إلا بقنبلة نووية".

وبمناسبة تلك الذكرى العزيزة على قلوب جميع المصريين، تحدث الجندي إسماعيل بيومي جاب الله محمد عن ذكرياته في معركة النصر، حيث كان حكمدار مجموعة اقتحام الساتر الترابي بخط بارليف، كاشفا العديد من الكواليس والأسرار خلال أيام الحرب.

دوره قبل الحرب

قال الجندي مقاتل إسماعيل بيومي جاب الله، أنه من أبناء مدينة الإسماعيلية، وكان منضم لسلاح المهندسين، ودوره في الحرب هو اقتحام الساتر الترابي لخط بارليف، والذي بناه العدو الإسرائيلي على الضفة الشرقية من قناة السويس بعد حرب 1967، وكان الساتر الترابي جزء من خط بارليف وارتفاعه 25 متر بامتداد الجبهة، وكان خط بارليف بعمق 12 كيلو داخل سيناء .

وتابع في تصريحاته لـ "صدى البلد": "كنت حكمدار مجموعة مكونة من 15 فرد، وكانت مهمتنا فتح ثغرات في الساتر الترابي لتسهيل تدفق الأسلحة الثقيلة من الدبابات والمدرعات إلى داخل سيناء".

الجندي إسماعيل بيومي جاب الله محمد

التدريب من أجل الاستعداد للمعركة

قال الجندي إسماعيل بيومي جاب الله محمد، أن قبل حرب السادس من أكتوبر 73، كان يتم التدريب لمدة 4 سنوات متواصلة، وذلك في تدريبات ومشاريع شاقة ، على فتح ثغرات في سواتر ترابية، وكان يتم تنفيذ مشاريع حرب بصورة مستمرة للتجهيز لحرب أكتوبر والعبور.

وتابع: "كنا حافظين الإجراءات، وتم نقلنا للجبهة للأماكن التى سيتم العبور منها وفيها المهام المكلفين بها، وذلك على أننا سننفذ مشروع حرب، وكان آخر مشروع حرب نفذته كان في شهر يناير عام 1973 ، وكان في جزيرة البلاح وقناة فرعية، ونفذنا عليها المشروع على ساتر ترابي طبيعي".

العبور العظيم

كشف الجندي إسماعيل بيومي جاب الله محمد أن في الأول من شهر رمضان تم نقله ومعه آخرين إلى الأماكن التى سيتم العبور منها على أساس أنهم سوف ينفذون مشروع حرب، إلا أن كان هناك اختلاف في هذا المشروع لأنه كان أول مرة يتم أخذ الكارنية و تسليمنا أقراص معدنية مكتوب عليها الرقم العسكري، كما أن تم تسليم الشدة الخفيفة، وكان تلك الإجراءات تمثل علامات استفهام بالنسبة لنا كجنود".

لحظة معرفة قرار الحرب

وتابع: "كنا مجهزين القوارب على أننا سننفذ المشروع طبقا للأوامر، ولكن في الساعة الثانية ولم نكن نعلم بالحرب، وفجأة وجدنا الطيران المصري يدخل سيناء بكثافة وعلى ارتفاع منخفض، واستهدف الطيران خط بارليف والنقاط الحصينة ومراكز القيادة ، وبعدها بدأت ضربات المدفعية على طول خط القتال ، ثم بدأت الموجة الأولى في النزول بالقوارب إلى القناة وكانت مكونة من قوات المشاة والصاعقة و هدفها احتلال النقاط الحصينة داخل خط بارليف.".

وأضاف: "بعد عبور قوات المشاة والصاعقة في الموجة الأولى ، جاء لنا صول الذي كان يتولى قيادة مجموعة القوارب قائلاً: "يلا يا ولاد جيه اليوم اللى كلنا مستنينه .. الله وأكبر"، وبعدها بدأنا في إنزل القوارب وعبرنا القناة بسرعة وكنا تحت القصف الإسرائيلي، لكن قوات المشاة والصاعقة لم تكن قد احتلت المواقع بعد، واكملنا عبور القناة مع الموجة الثانية حتى نبدأ في تنفيذ المهام التي تدربنا عليها وبمجرد وصولنا إلى الصفة الشرقية بدأنا في فتح الثغرات.

الجندي إسماعيل بيومي جاب الله محمد

فتح الثغرات

قال الجندي إسماعيل بيومي جاب الله محمد: "عندما عبرنا إلى الضفة الشرقية ، بدأنا في إنزال المضخات وفتح الثغرات بسرعة، وبعد فتح الثغرة بنينا الكوبري لعبور عدد من لواءات الفرقة 19، وهو نفس الكوبري الذي استشهد عليه العميد أحمد حمدي، وبعد بناء المعبر، كنا ننتقل من مكان لآخر لفتح العديد من الثغرات في الساتر الترابي وجعلنا الساتر الترابي يشبه "المنخل" ونجح سلاح المهندسين في فتح 60 ثغرة في الساتر الترابي، أما بالنسبة لعملية فتح الثغرة الواحدة كانت تستغرق من 3 ساعات الى 3 ساعات ونصف، في حال كانت التربة رملية، أما إذا كان التربة صخرية كان فتح الثغرة يستغرق 4 ساعات.

إصابته في الحرب

كشف الجندي إسماعيل بيومي جاب الله محمد، أنه في يوم 7 أكتوبر تم الانتقال من مكان لآخر من أجل فتح الثغرات، وذلك تحت قصف مستمر من قبل العدو، ولكن كنا لا نهاب الموت، كما أن هناك من الإصرار والعزيمة أن ننفذ المهام المكلفين بها.

وتابع: "أثناء انتقلنا من مكان لآخر في النقطة 147 تم ضرب قذيفة في القارب الذي كنا فيه واستشهد زملائي وأصيبت في الوجه، لكني قاومت التيار في الماه و"سبحت" حتى وصلت إلى الشاطئ الغربي كي ألتقط أنفاس، وبالفعل نجحت في العبور للجانب الغربي، وطلب مني القادة أترك المعركة للعلاج ولكني رفضت مغادرة المعركة، فتركني القائد مستمرا في المعركة لأنها كانت رغبتي".

وأكمل: "كانت المهمة الثانية لي ولزملائي كانت تأمين المعابر من تسلل العدو، والمساعدة في إخلاء الجرحى والمصابين، وفي يوم 22 أكتوبر كان من المفترض وقف إطلاق النار ولكن إسرائيل لم تلتزم وتسللت قبلها إلى ثغرة الدفرسوار لتحقيق أية مكاسب، وجائت لن الأوامر بأن كل جندي يحفر حفرة ويرتكز مكانه لمنع العدو من التسلل من الثغرة عبر منطقة الجناين إلى مدينة السويس بعدما فشل في اقتحام الإسماعيلية".

الجندي إسماعيل بيومي جاب الله محمد

معركة الجناين

كشف الجندي إسماعيل بيومي جاب الله محمد تفاصيل معركة الجناين حيث قال: "في يوم 23 أكتوبر بمجرد معرفتنا بأن العدو قادم بدأنا في تلغيم المنطقة وكل جندي حفر حفرة ورابطنا بالمكان، وعندما وصلت قوات العدو اشتبكنا معه وكبدناه خسائر فادحة ودمرنا له أكثر من 16 دبابة ، وبعدها انسحب العدول وفشل في دخول السويس عبر منطقة الجناين".

وتابع: "بعدما فشل العدو وانسحب، أرسل لنا قواته الجوية لتمشيط المنطقة والتمهيد لموجه جديدة مستخدما القنابل الفسفورية المحرمة دوليا، وخلال القصف ضربت إحدى القذائف بجوار الحفرة التي كنت بها فأغمي عليها، وعندما استعدت وعيي كنت مدفون في الحفرة التي كنت بها، وبدأت في إزاحة التراب، ووجدت أن ذراعي كان قد تهتك، وحاول زملائي إخلائي إلى السويس ولكن رفضت لأنها كانت تحت الحصار وتقاوم القوات الإسرائيلية التى فشلت في دخولها بفضل جهود الفرقة 19 ورجال المقاومة التي منعت القوات الإسرائيلية من دخول السويس عبر منطقة المثلث، حيث كنا نري الضرب في السويس من على بعد 5 كيلو، وجلست في نفس الحفرة لمدة 3 ساعات.

عبور القناة بذراع واحدة

وأكمل: "وبعد 3 ساعات قررت أن أذهب إلى أحد التمركزات الطبية الخاصة بنا داخل سيناء، وبالفعل نزلت القناة وكان الكوبري معطل، ودفنت ذراعي في الرمال، وعبرت القناة بذراع واحدة ، وراماني التيار إلى الضفة الشرقية، وكنت منهكا للغاية فنمت حتى صباح يوم 25، وفي الصباح ظللت أنادي بصوت عالي وذراعي مستمر في النزيف ولم أكن أقوى على صعود الساتر الترابي".

وأشار: "وبعد فترة من النداء لمحنى الجنود ورموا لي حبل وشدوني به فوق الساتر، وبعدها تم نقلي إلى عمق سيناء وجاء إلى طبيب برتبة رائد يدعي "سيد"، وعمل ليا الإسعافات الأولية وبعدها وضعني في سيارة الإسعاف وتم نقلي إلى مدينة السويس وظلت في السويس المحاصرة لمدة 22 يوما حتى عقد اتفاقية الكيلو 101، وتم فض الاشتباك ونقلت في يوم 17 نوفمبر إلى مستشفى المعادي".

لقاءه مع السيدة جيهان السادات

كشف الجندي إسماعيل بيومي جاب الله محمد أنه التقى بالسيدة جيهان السادات في مستششفى لمعادي العسكري، وسألته عما يريده ويحتاجه، وقال لها حينها أنه لا يريد أي شئ، وكل ما أرده قد حصل عليه بالفعل حيث كان هدفه أن يحرر الأرض ويعود إلى مدينة الإسماعيلية وقد حقق ما أراده بالفعل.

وأوضح أنه بعد تلك الزيارة بأيام، زارته مرة أخرى مع زوجة المشير أحمد إسماعيل وزوجات السفراء الأجانب وسجلت لقاء مع التلفزيون في برنامج "وجه مصر المشرق"، وحكى عن دوره في المعارك للسفراء الأجانب وكيف تمكن الأبطال المصريين من إسقاط مقولة أن الجيش الإسرائيلي وخط بارليف لا يقهر وقد حطمنا تلك المقولة.