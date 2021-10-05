لأغراض تجارية وسياسية.. خبير أمن المعلومات يكشف سبب توظيف الفيسبوك لبيانات المستخدمين

قال المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، إن بعض موظفي “الفيسبوك” لم يستطيعوا دخول المقار الخاصة به، مؤكدا أن ذلك يثير علامات استفهام كثيرة عن السبب الحقيقي للعطل الي ضرب “الفيسبوك” أمس.

وأضاف وليد حجاج، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة” عبر فضائية “المحور”، انني لا أتوقع أن تعلن أي من المنصات الأسباب الحقيقية للعطل الذي حدث أمس.

قام بشراء واتس اب بمبلغ ضخم

وتابع وليد حجاج، أن مؤسس الفيسبوك مارك زوكربيرج قام بشراء واتس اب بمبلغ ضخم ثم أتاحه مجانا، مؤكدا أن ذلك يثير علامة استفهام جديدة.

وأشار خبير أمن المعلومات إلى أن مارك زوركبيرج مؤسس الفيسبوك يوظف قواعد البيانات والمعلومات الخاصة بالمشتركين من أجل تحقيق أغراض شخصية وتجارية وسياسية .