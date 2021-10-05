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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير معلومات: فيسبوك قامت بتعطيل تطبيقاتها أمس لهذه الأسباب

فيسبوك
فيسبوك

قال مصطفى أبو جمرة خبير تكنولوجيا المعلومات،  تعليقا على تعطل فيسبوك وانستجرام وواتساب بالأمس، إن  تعطل فيسبوك  وواتساب وانستجرام مرة واحدة  في كافة أنحاء العالم  لمدة 6 ساعات يشير إلى احتمالية حدوث هجوم سيبراني أو قيام فيسبوك نفسها بهذا التعطيل.

وأضاف مصطفى أبو جمرة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "،  :"  اصلاح أي عطل تقني لا ياخذ 6 ساعات في شركة بحجم فيسبوك ".

وتابع مصطفى ابو جمرة :"  فيسبوك سلاح أساسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية أمام التطور الصيني في مجال التكنولوجيا ".

وأكمل مصطفى ابو جمرة :" أداء فيسبوك في أمريكا وأوروبا يختلف بشكل تام عن أدائه في الشرق الأوسط وآسيا ".

ولفت مصطفى ابو جمرة :"  لا نستبعد فكرة قيام شركة فيسبوك نفسها بتعطيل التطبيق  بالأمس"، مضيفا:" تعطل فيسبوك أظهر أنه منصة أساسية في الحياة اليومية، والعمل في مختلف أنحاء العالم ".

فيسبوك خبير واتساب انستجرام اخبار التوك شو

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