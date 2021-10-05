عبد الحليم وشادية ووردة الجزائرية.. منافسة شرسة في الغناء لحرب أكتوبر

الفن ذاكرة الأمم، ويمكن للكثيرين أن يتذكروا حدثا تاريخيا ما بأغنية أو فيلم يروى قصته، وهو ما ينطبق على حرب أكتوبر المجيدة ضد الكيان الصهيوني عام 1973، التي وثقتها مجموعة أغنيات تعيش في وجدان المصريين رغم مرور 48 عاما.

وتنافس كبار المطربين في تلك الفترة على الغناء لحرب أكتوبر، منهم عبد الحليم حافظ، الذي لم يغب عن مناسبة وطنية، وشادية، ووردة الجزائرية، إضافة إلى سعاد حسني وشريفة فاضل.

بسم الله.. غناها موظفو الإذاعة

«بسم الله.. الله أكبر بسم الله بسم الله.. بسم الله أذن وكبر».. كانت أول ما غناه المصريون بعد نجاح قواتهم المسلحة في عبور قناة السويس وتحطيم خط بارليف في حرب أكتوبر عام 1973.

وتعتبر تلك الأغنية من أسرع ما كُتب ولُحن في تاريخ الأغنيات المصرية، إذ أن الشاعر عبدالرحيم منصور استلهم كلماتها من صيحات الجنود المصريين خلال عبورهم "الله أكبر"، ولحنها الموسيقار بليغ حمدي داخل مبنى الإذاعة والتليفزيون في ماسبيرو، حيث كان متواجدا، لتكون أول أغنية تذاع في الراديو والتلفزيون المصري عقب العبور مباشرة، وواجهتهما مشكلة هي من سيغني الأغنية؟، إذ أن مبنى الإذاعة كان يخضع لإجراءات أمنية مشددة، ولم يستطع أي من المطربين دخوله، فانتقى بليغ 15 فردا من الموظفين والعمال الموجودين في المبنى، ودربهم بشكل سريع على الأغنية الجديدة التي خرجت إلى النور بصوت المجموعة.

على الربابة.. الفرقة تبرعت بأجرها

تم تسجيل أغنية «على الربابة» الساعة الخامسة فجر 7 أكتوبر، بعد أن كتب كلماتها الشاعر عبد الرحيم منصور، ولحنها بليغ حمدي، وغنتها الراحلة وردة الجزائرية.

وحرصا منهم على المشاركة في المعارك ولو بأغنية قرر الموسيقار بليغ حمدي والفنانة وردة تحمل جميع أجور الموسيقيين والكورال المشاركين في الأغنية، إلا أنه عند وصول قائد الفرقة الماسية الراحل أحمد فؤاد، أبلغهم أن جميع الموسيقيين والكورال متبرعون بأجرهم بالكامل عن الأغنية، فيما فتحت الإذاعة المصرية استديوهاتها لتسجيل الأغنية.

رايات النصر.. مفاجأة يوسف شاهين

مع بدء معارك أكتوبر، اتصل المخرج العالمي الراحل يوسف شاهين بالإذاعي وجدي الحكيم، يخبره بأن هناك أغنية من كلمات الشاعرة نبيلة قنديل بعنوان «رايات النصر» كان شاهين ينوي تصويرها في أحد أفلامه لكنه قرر إهداءها للإذاعة مع اندلاع الحرب وذهب إلى الإذاعة بصحبة الموسيقار علي إسماعيل الملحن، لتسجيل الأغنية التي شدت بها المجموعة.

عاش اللي قال.. أوحى بها مقال هيكل

لم يغب العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ عن الغناء لحرب أكتوبر المجيدة، وكان نصيبه أغنية عاش اللي قال، التي كتبها الشاعر محمد حمزة، بعد أن قرأ مقالا للكاتب الكبير محمد حسنين هيكل بجريدة الأهرام وتأثر به، ولحنها الموسيقار بليغ حمدي وغناها العندليب عبد الحليم حافظ.

صباح الخير يا سينا.. غناها العندليب رغم مرضه

بعد نصر أكتوبر 1973، قام الفنان عبد الحليم حافظ بالاتصال بصديقه الشاعر عبد الرحمن الأبنودى، وطلب منه أغنية عن النصر العظيم، فكتب الأبنودى أغنية ''صباح الخير يا سينا'' ولحنها الموسيقار كمال الطويل، وسجلها عبد الحليم حافظ برغم مرضه الشديد في ذلك الوقت.

لفي البلاد يا صبية.. حليم متحمس

وشارك العندليب أيضا في الاحتفال بانتصارات أكتوبر بأغنية "لفي البلاد يا صبية"، حيث كان متحمسا لغناء أفكار متعددة عن الثورة، وكتب الأغنية محسن الخياط، ولحنها محمد الموجي، وأنتجت عام 1973.

دولا مين ودولا مين.. أعدت للأبطال على الجبهة

بعد اندلاع الحرب، ذهبت الفنانة الكبيرة سعاد حسني إلى الإذاعي وجدي الحكيم، لتطلب منه الغناء للأبطال على الجبهة، وأسمعته الكلمات التي كتبها الشاعر أحمد فؤاد نجم، ولحنها الموسيقار كمال الطويل، فوافق الحكيم لتغني السندريلا للحرب.

أم البطل.. شريفة فاضل تغني لابنها الشهيد

من بين كل من غنوا لحرب أكتوبر وأبطالها، تبقى المطربة الراحلة شريفة فاضل حالة فريدة، إذ أنها فقدت ابنها الذي سقط شهيدا في تلك الحرب، وهو ما دفعها بعد 3 أشهر لأن تطلب من صديقتها الشاعرة نبيلة قنديل، أن تكتب أغنية عن أم بطل، لأنها كانت ترغب في أن تصل الأغنية لكل أمهات الشهداء الذين شاركوا في حرب أكتوبر، فدخلت الشاعرة نبيلة غرفة الشهيد ابن شريفة فاضل، لعدة دقائق، ثم خرجت وفي يدها ورقة بكلمات الأغنية، كان زوج الشاعرة الملحن علي إسماعيل موجوداً، فأخذ الكلمات وتوجه إلى منزله، وعاد في اليوم التالي بلحن الأغنية.

وعندما ذهبت شريفة فاضل لتسجيل الأغنية انهارت أكثر من مرة حتى أن المطربة فايزة أحمد ساعدتها على التماسك لكي تسجل الأغنية التي مست قلوب المستمعين.

سمّينا وعدينا.. شهرزاد تتألق

تعد الأغنية الوحيدة الذي ذكرت أن العبور تم في شهر رمضان المبارك، وهي من أجمل وأصدق اغنيات حرب اكتوبر المجيدة وغنتها الفنانة شهرزا د، من تأليف علية الجعار، وألحان عبد العظيم محمد.

عبرنا الهزيمة.. توفيق الحكيم ملهمًا

من الأغنيات التي أذيعت خلال أيام الحرب، من تأليف الشاعر عبد الرحيم منصور، الذي استلهم عنوان الأغنية "عبرنا الهزيمة" من عنوان مقال للأديب الكبير توفيق الحكيم ولحنها الموسيقار بليغ حمدي وغنتها الفنانة الكبيرة شادية.