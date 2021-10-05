قبل بدء الدراسة.. الصحة: ثبات في إصابات كورونا منذ 10 أيام

قال الدكتور محمد عبد الفتاح وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، إن الدولة عكفت على تطعيم المعلمين والعاملين في المنظومة التعليمية بلقاحات كورونا .

وأضاف محمد عبد الفتاح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "، :" هناك ثبات في إصابات كورونا منذ 10 ايام وهذا أمر مطمئن لنا ".

وتابع محمد عبد الفتاح :" عند تطبيق الإجراءات الاحترازية مع دخول المدارس سوف نعبر الموجة الرابعة بسلام ولا يحدث تفاقم في الاصابات ".

واكمل وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية :" تم التنبيه على أهمية تنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية في المدارس والحفاظ على اجراءات التباعد الاجتماعي والتهوية الجيدة للفصول ".

ولفت محمد عبد الفتاح :" الإدارات التعليمية ومديريات التربية والتعليم يشرفون على تنفيذ خطة الإجراءات الاحترازية داخل المدارس للحد من انتشار فيروس كورونا ".

