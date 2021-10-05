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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جفاف مخيف .. الأمم المتحدة: أزمة مياه عالمية تهدد مليارات البشر

أزمة مياه عالمية
أزمة مياه عالمية تهدد مليارات البشر

أفاد تقرير صادم صادر عن وكالة الأرصاد الجوية التابعة لـ الأمم المتحدة، بأن العالم غير مستعد لـ الكوارث الطبيعية مثل الجفاف والأعاصير والفيضانات، والتي من المتوقع أن تتفاقم مع تغير المناخ والتي تحتاج إلى حلول فعالة بشكل عاجل وسريع لتجنب الكوارث المتعلقة بالمياه.

ووفقا لوكالة أسوشيتد برس، جاء في التقرير، الذي نشر اليوم الثلاثاء، أن التوزيع العالمي للمياه غير عادل وغير كافي، حيث يحتاج ما يقرب من 60٪ من 101 دولة شملها الاستطلاع إلى أنظمة تنبؤ محسّنة يمكن أن تساعد في منع الدمار الناجم عن الطقس القاسي والتغير المناخي.

وقال التقرير إنه مع زيادة عدد السكان، من المتوقع أيضًا أن يرتفع عدد الأشخاص الذين لا يحصلون على المياه بشكل كافٍ إلى أكثر من 5 مليارات بحلول عام 2050، مقارنة بـ 3.6 مليار في عام 2018.

وفقًا لتقرير للأمم المتحدة، جاء من بين الإجراءات التي أوصى بها التقرير، وجود أنظمة تحذير أفضل للمناطق المعرضة للفيضانات والجفاف والتي يمكنها تحديد، متى يتوقع أن يفيض النهر. وهناك حاجة أيضًا إلى تمويل وتنسيق أفضل بين البلدان بشأن إدارة المياه.

وقال الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بيتيري تالاس: :"يجب أن نهتم بأزمة المياه التي تلوح في الأفق".

 

زيادة نسبة حدوث الفيضانات

 

ووجد التقرير أنه منذ عام 2000، ارتفعت الكوارث المرتبطة بالفيضانات على مستوى العالم بنسبة 134٪ مقارنة بالعقدين الماضيين.

ووقعت معظم الوفيات والخسائر الاقتصادية المرتبطة بالفيضانات في آسيا، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات هائلة في الصين والهند وإندونيسيا واليابان ونيبال وباكستان في العام الماضي.

 

جفاف مخيف

 

وارتفعت وتيرة الكوارث الناجمة عن الجفاف بنسبة 29٪ خلال نفس الفترة، وسجلت البلدان الأفريقية معظم الوفيات المرتبطة بالجفاف، وذكر التقرير أن أكبر الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الجفاف كانت في أمريكا الشمالية وآسيا ومنطقة البحر الكاريبي.

وعلى الصعيد العالمي، قال التقرير إن 25٪ من جميع المدن تعاني بالفعل من نقص منتظم في المياه.

وعلى مدى العقدين الماضيين، قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن إمدادات الكوكب مجتمعة من المياه السطحية والمياه الجوفية والمياه الموجودة في التربة والثلج والجليد قد انخفضت بمقدار 0.4 بوصة (1 سم) سنويًا.

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وقال الفاتح الطاهر، أستاذ الهيدرولوجيا والمناخ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، والذي لم يشارك في التقرير، إن النمو السكاني سيزيد من إجهاد إمدادات المياه، لا سيما في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وقال: "توفر المياه في الأشكال السكانية المتزايدة حيث سيكون التكيف مع المياه أمرًا ملحًا للغاية".

وعلى الرغم من إحراز بعض التقدم في السنوات الأخيرة، وجد التقرير أن 107 دول لن تحقق الأهداف المستدامة لإمدادات المياه والوصول إليها بحلول عام 2030 بالمعدلات الحالية.

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