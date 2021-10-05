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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

كيف أحافظ على الصلوات الخمس؟.. الإفتاء تجيب

كيف أحافظ على الصلوات
كيف أحافظ على الصلوات الخمس

كيف أحافظ على الصلوات الخمس؟.. سؤال ورد خلال البث المباشر للصفحة الرسمية بدار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث أشار السائل إلى أنه يعاني من الكسل وعدم القدرة على أداء الصلوات في موعدها.

كيف أحافظ على الصلوات الخمس

 وقال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الصلاة سهلة هينة على من حرص على أدائها وواظب عليها فهي الراحة التي يرجوها الإنسان كما قال سيدنا محمد للصحابي الجليل بلال بن رباح أرحنا بها يا بلال.

وكشف وسام خلال إجابته على السائل عن فضل أداء صلاتي الفجر والعشاء في جماعة حيث قال رداً على سائل:" إنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله:" من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح".

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فضل المحافظة على الصلاة

فضل المحافظة على الصلاة في وقتها ، إنّ للصلاة فضلًا عظيمًا، فهي ثاني أركان الإسلام بعد الشهادتين، ومن أعظم شعائر الدين، وأفضلها الصلاة على وقتها مصداقًا لما رواه عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أنّه سأل رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- عن أيّ الأعمال أحبّ إلى الله تعالى، فقال: «الصلاة على وقتها، قال: ثمّ أي؟ قال: ثم بر الوالدين، قال: ثمّ أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله»، فضل المحافظة على الصلاة في وقتها ، وقد دلّ الحديث على أنّ الصلاة على وقتها أفضل الأعمال البدنيّة، ويشترط أداء الصلاة في أوّل وقتها؛ لتكون أحبّ الأعمال إلى الله تعالى؛ ولذلك فإنّ أداء الصلاة في أوّل الوقت أفضل من التراخي في أدائها، ويجدر بيان أنّ الله -تعالى- جعل لأداء الصلاة فضلٌ عظيمٌ، ولا سيّما إن كان على وقتها، ومن هذه الفضائل ما يأتي:

فضل المحافظة  على الصلاة

1. نورٌ للمسلم يوم القيامة، إضافةً إلى أنّها نورٌ له في حياته الدنيا.

2. محو الخطايا وتطهير النفس من الذنوب والآثام، وتكفير السيئات؛ فبالصلاة يغفر الله تعالى ذنوب عبده بينها وبين الصلاة التي تليها، وكذلك تُكفّر ما قبلها من الذنوب.

3. أفضل الأعمال بعد شهادة ألّا إله إلّا الله، وأنّ محمدًا رسول الله.

4. يرفع الله تعالى بالصلاة درجات عبده.

5. تُدخل الصلاة المسلم الجنّة، برفقة الرسول صلّى الله عليه وسلّم. عدّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- انتظار الصلاة رباطًا في سبيل الله تعالى.

6. عدّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- أجر من خرج إلى الصلاة بأجر الحاجّ المُحرم.

7. أول ما يُحاسب عليه العبد يوم القيامة.

8. يُعدّ المسلم في صلاةٍ حتى يرجع إذا تطهّر، وخرج إليها.

9. يُعدّ المُصلّي في صلاةٍ ما دامت الصلاة تحبسه.

10. تبقى الملائكة تُصلّي عليه حتى يفرغ من مُصلّاه.

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